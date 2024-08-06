شباب المصريين بالخارج: القيادة السياسية حريصة علي ربط 14 مليون مصري بوطنهم

أكد اتحاد شباب المصريين بالخارج، برئاسة الدكتور محمود حسين، أن مؤتمر المصريين بالخارج، الذي عقد علي مدار يومين، سيساهم في إحداث تطوير منظومة وآليات التواصل مع الجاليات المصرية فى الخارج،والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وقال الدكتور محمود حسين، رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج: إن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي أولت المصريين بالخارج اهتمام غير مسبوق، وتسعي من خلال المؤتمر للاستماع لمطالب الجاليات والعمل علي تنفيذ مطالبهم بسرعة وكفاءة، فضلًا عن الاستفادة القصوى من دور بعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية فى تنفيذ سياسة الدولة في التفاعل مع الجاليات ورعاية مصالحها وربطها بالوطن الأم.

وأشار رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج إلى أن مؤتمر المصريين في الخارج الذي اختتم أعماله أمس تحت شعار “من أم الدنيا.. لكل الدنيا”، ساهم في إلقاء الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة، ودور الدولة خلال الفترة المقبلة من خلال حزمة من الإجراءات لتشجيع الاستثمار وأهم الفرص الاستثمارية المتاحة حاليا بمصر، إضافة إلى الجهود المبذولة لتلبية احتياجات أبناء المصريين بالخارج، البالغ عددهم 14 مليونا فيما يخص قطاع التعليم والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والتنسيق الجامعي والاستفادة من الشباب الدارسين والباحثين بالخارج من قبل وزارة التعليم العالي.

وأشاد رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، بالدور القوي والفعال لوزير الخارجية ، وحرصه خلال المؤتمر علي الاستماع بحرص شديد لمطالب المصريين بالخارج، وتفهمه لتلك المطالب مشيرا إلى أن السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية لشؤون المصريين بالخارج، سيحدث بصمة كبيرة ونقلة نوعية في ذلك الملف،لاسيما أنه كان دائم التواصل مع كافة الاستفسارات والمشكلات التي طرحها المصريين بالخارج.

وأشاد رئيس الاتحاد بالمشاركة الواسعة من ممثلي الجاليات المصرية، الذي حرصوا علي التواصل المستمر مع الدولة المصرية، وهو ما يعكس انتمائهم الكبير للوطن لافتا إلى أن المصريين بالخارج أحد أهم القوى الناعمة للدبلوماسية المصرية بالخارج.