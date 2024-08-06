حزب المؤتمر: مبادرة 100 يوم صحة تعكس التزام الحكومة بتعزيز القطاع الصحي

أشاد الربان وليد جودة، أمين مساعد حزب المؤتمر بالقاهرة الكبرى، بإطلاق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمبادرة “100 يوم صحة” للعام الثاني على التوالي من مدينة العلمين الجديدة، وقال: إن هذه المبادرة في إطار الجهود المبذولة لتحسين الخدمات الصحية وتقديم الرعاية الطبية للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

موضحًا أهمية هذه المبادرة التي تسهم في تقديم الخدمات الطبية المتنوعة والشاملة للمواطنين، واستمرارها يعكس التزام الحكومة بتعزيز القطاع الصحي والاهتمام بصحة المواطنين.

وأكد أمين مساعد حزب المؤتمر، أن مبادرة “100 يوم صحة” تأتي كجزء من رؤية الحكومة لتحسين الخدمات الصحية وتقديم الرعاية اللازمة لكل مواطن، حيث تعكس المبادرة الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لصحة وسلامة المواطنين، وتؤكد على أهمية الوصول إلى جميع الفئات السكانية وتقديم الخدمات الصحية لهم.

معتبرًا أن إطلاق المبادرة من مدينة العلمين الجديدة يعكس التوجه نحو تنمية وتطوير المناطق الجديدة وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات الصحية، ومبادرة “100 يوم صحة” ستسهم في رفع مستوى الوعي الصحي بين المواطنين وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم بشكل مستمر، مما يعزز من قدراتهم الصحية ويحقق نقلة نوعية في جودة الخدمات الصحية المقدمة.