النائب محمد القاضي: مناقشة الحوار الوطني لقضية الدعم يحقق العدالة الاجتماعية

قال النائب محمد عزت القاضى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن مناقشة الحوار الوطني لقضية الدعم يعزز ويحقق العدالة الاجتماعية، مشيرا إلي أن الحوار الوطنى يناقش موضوعات هامة للغاية لم يستطيع أي احد الاقتراب منها علي مدار عقود كثيرة.

وأوضح: أن الحوار الوطني استعدادا لمناقشة قضية الدعم، يعقد مقرر المحور الاقتصادى، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع ممثلى مجلس أمناء الحوار الوطنى لبحث الإطار العام والتخضيرات لمناقشة تلك القضية داخل جلسات الحوار، وأبرز محاور نقاشها، ونوعية الجلسات وفئات المشاركين، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، ويليه اجتماع لمقرر المحور السياسى مع مسئولى لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، للإنتهاء من تقارير جلستى الحبس الاحتياطى وتسليمها لمجلس أمناء الحوار الوطنى تمهيدًا لمراجعتها واعتمادها لرفع مخرجاتها للرئيس عبد الفتاح السيسى، وأخيرًا يجتمع مجلس أمناء الحوار الوطنى لمناقشة نتائج اجتماعات المحاور، وأخذ اللازم من ترتيبات فيما يخص عقد جلسات قضية الدعم وجدول أعمالها، وفيما يخص الحبس الاحتياطى واعتماد توصياته النهائية التى سيتم رفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد على أن الحوار الوطني ومناقشاته الثرية انعكست على المشهد السياسى ودفعت الأحزاب لمناقشة القضايا والتعبير عن آرائها وبالتالي كل هذه الأمور أفادت القوى السياسية في جميع المحاور سواء السياسي أو الاقتصادي والاجتماعي.