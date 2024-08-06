نائب بالشيوخ يطالب بتفعيل مشاركة القطاع الخاص في مجال البحث العلمي

طالب النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهورى، بأهمية الاستفادة من مخرجات البحث العلمي في مختلف الجامعات ومراكز البحوث المصرية، مثمنا تصريحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول أن نسبة 30% من الابتكارات الدولية التي تم تحويلها لمنتجات، جاءت من أبحاث لباحثين مصريين.

وأوضح حسانين: أن الفترة الحالية وما تستهدفه الدولة من سرعة في خطوات التنمية تتطلب تعظيم الاستفادة من البحوث العلمية بالإضافة إلى تشجيع الطلاب والشباب وتدريب الأطفال على استخدام البحث العلمي في الإبداع والابتكار.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن ذلك الأمر من شأنه تأهيل الشباب والخريجين لسوق العمل ومواكبة التطور التكنولوجي السريع الذى يشهده العالم حاليا.

وتابع النائب: أن هناك العديد من الأبحاث العلمية التي تحتاج إلى تطبيق علي أرض الواقع، ولكنها تظل حبيسة مكتبات الجامعات ومراكز البحوث بسبب ارتفاع تكلفة التطبيق، داعيا إلى تفعيل مشاركة القطاع الخاص في ذلك الملف المهم، بحيث يستفيد كل من القطاع الخاص بنتائج تلك الأبحاث العلمية وفي نفس الوقت تستفيد البلاد ويتم الإسراع في خطوات التنمية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن مشاركة القطاع الخاص في البحث العلمي ستدفع بقطاعي الصناعة والتعليم إلي الأمام وتحقق أهداف الدولة في تلك القطاعات الهامة.