الرى”: تنفيذ ٣٧ قرار إزالة على المصارف الزراعية بمحافظة المنيا

فى استجابة فورية لشكوى أحد المواطنين من وجود تعديات على مصرف ابطوحة بزمام هندسه صرف بني مزار بمحافظة المنيا .. فقد وجه الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى للأجهزة المعنية بهيئة الصرف بسرعة بحث وحسم الشكوي .

وقد تبين بالبحث والدراسة بمعرفة أجهزة الوزارة المختصة (هيئة الصرف) أن تلك المخالفة موجودة على الطبيعة ومدرجة ضمن برنامج خطة إزالة التعديات تحت إشراف الإدارة العامة لصرف شمال المنيا ، وقد تم ازالة المخالفة بنجاح بعد ٢٤ ساعة من الإبلاغ بوجودها ضمن عدد آخر من المخالفات بلغ ٣٧ قرار إزالة على مصارف أبوراهب – المحيط – ابطوجه ضمن المرحلة الثانية من الموجه ٢٣ لإزالة التعديات الجارية حاليا .

وقد اشاد الوزير بالروح الايجابية للمواطن الذى تطوع بالابلاغ عن تعدى يقع على أحد الأملاك العامة والتى هى فى حقيقة الامر ملك لكل المصريين، ودعا سويلم جميع المواطنين للتحلى بتلك الروح والمشاركة فى الحفاظ على الاملاك العامة بدون تعديات .