بسبب المؤجلات.. عضو الأهلى يهاجم اتحاد الكرة

هاجم عضو مجلس إدارة النادى الأهلى محمد الجارحى، الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة جمال علام، بسبب الحديث عن مؤجلات الفريق الأول لكرة القدم، أثناء مشاركته فى بطولة كأس أمم أفريقيا.

وشدد الجارحى على أن مؤجلات الأهلى، جاءت وفقًا للائحة وليست منحة من رئيس اتحاد أو عضو مجلس إدارة أو مشرف على لجنة مسابقات، وأن اللاعبين هم رأس مال الأهلى والمنتخب المصرى.

وكتب الجارحى عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” مساء اليوم “الثلاثاء”: “تصريحات غريبة وعجيبة من مسئولى اتحاد الكرة، لكن الحقيقة أنه لا يوجد فى العالم كله لاعبين من فريق واحد خاضوا ما يقرب من 60 مباراة فى موسم مع النادى والمنتخب بلا راحة”.

وتابع عضو الأهلى حديثه، وقال: “هؤلاء اللاعبين هم رأس مال الأهلى والمنتخب الوطنى وهم قبل ذلك بشر وليس من الطبيعى أن يتحملوا كل هذا الضغط”.

واختتم عضو مجلس إدارة النادى الأهلى محمد الجارحى تصريحاته، قائلًا: “ومؤجلات الأهلى جاءت وفقًا للائحة وليست منحة من رئيس اتحاد أو عضو مجلس إدارة أو مشرف على لجنة مسابقات”.