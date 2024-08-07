سمير صبرى بطل سهرة درامية بالإذاعة ..اليوم

تقدم شبكة صوت العرب، سهرة درامية الليلة بعنوان أمير الشعراء أحمد شوقي، فى الثالثة إلا الربع صباحا، من تأليف وجدى سلامة، ومن إخراج محمود فتح الله، وبطولة سمير صبرى، حسن عبد الحميد، فريدة مرسى وسمير فتحى، وتدور عن حياة أمير الشعراء أحمد شوقي وميادين الفن والأدب وإمارة الشعر التي كان له الإمارة عليها، وتستمر السهرة على مدار ستين دقيقة.

ألحان فريد الأطرش وعبدالوهاب بـ «فنون»

يستضيف برنامج “فنون” على صوت العرب، اليوم، عازف العود محمد قنديل، ويتحدث عن بعض الأغاني التراثية على العود لفريد الأطرش وعبد الوهاب، البرنامج من إعداد وتقديم أحمد سعيد ومن إخراج سعدية حسين، ويذاع فى السابعة إلا الربع مساء.

أغاني محمد الحلو بـ « سهرة مع مطرب عربى»

نستمع في حلقة الليلة من برنامج سهرة مع مطرب عربى لصوت الفنان الكبير محمد الحلو في الأغاني التالية: أهيم شوقا، تتر ليالي الحلمية، آه من عينيكي، وعراف، البرنامج على صوت العرب، من إعداد سماح الشامى، ويذاع فى الثانية إلا الربع صباحا.

حلقة خاصة عن محمد نوح بـ «صوت العرب»

تقدم إذاعة صوت العرب، غدا، حــلقة خاصة عن الفنان الكبير الراحل محمد نوح ، والحديث عن ملامح من مشواره الفني، البرنامج من إعداد وإخراج أشرف نوير، ويذاع فى تمام الثانية صباحا.