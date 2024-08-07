“البيطريين ” تعلن أبرز قرارات الجمعية العمومية الاخيرة

عقدت النقابة العامة للأطباء البيطريين؛ الجمعية العمومية العادية الأخيرة؛ بحضور أعضاء الجمعية بمقر دار الحكمة ؛ وتم اتخاذ عدد من القرارات من شأنها الارتقاء بمستوى المهنة والطبيب.

وجاءت أبرز قرارت الجمعية العمومية العادية للأطباء البيطريين الأخيرة والتي عقدت يوم الجمعة الموافق 2024/7/26 : كالاتى أولا: التصديق على نتائج إنتخابات النقيب العام والتجديد النصفي المجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية والتي أجريت بتاريخ 2024/3/6.

ثانيا: اعتماد تقرير الأمين العام وامين الصندوق حول السياسة العامة والمالية للنقابة.

ثالثا: رفض ميزانيات النقابة العامة لأعوام 2018 ، 2019 ، 2020 ورفض ميزانيات 2021 ، 2022.

رابعا: تأجيل عرض ميزانية النقابة العامة عن عام 2023 لحين ورود تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات .

خامسا: الموافقة على إختيار مراقب الحسابات مكتب MZ للمحاسبة والاستشارات القانونية محاسب / أحمد زكريا نظمي، وإعتماد مكافأته بقيمة خمسة وعشرون ألف جنيه سنوياً، بالإضافة إلى تفويض مجلس النقابة العامة الى إختيار مراجع الحسابات.