بفارق هدف واحد.. منتخب مصر يخسر أمام إسبانيا 29 – 28 ويودع أولمبياد باريس 2024

خسر منتخب مصر لكرة اليد أمام إسبانيا بنتيجة 29 – 28 فى الأشواط الإضافية بعد انتهاء الوقت الأصلى 25 – 25، فى إطار ربع نهائى أولمبياد باريس 2024، ليودع البطولة من هذا الدور.

وحقق المنتخب الوطنى لكرة اليد فوزا مهما على نظيره الأرجنتينى بنتيجة 34-27 فى ختام دور المجموعات لتحديد مراكز مجموعته فى أولمبياد باريس 2024، بعد ضمان التأهل إلى ربع النهائى بالفوز على النرويج بنتيجة 26-25 فى اللقاء الماضى.

ونجح منتخب مصر لكرة اليد فى تحقيق الفوز بضربة البداية أمام المجر بنتيجة 35 – 32، قبل أن يخسر أمام نظيره الدنماركى بنتيجة 30- 27، فى ثانى مواجهاته، ثم التعادل مع فرنسا صاحب الأرض والجمهور بنتيجة 26-26 فى ثالث مواجهات الأولمبياد، وبعدها استعادة الانتصارات أمام النرويج 26/25.