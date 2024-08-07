الإسكان:  طفرة كبيرة بمشروعات المرافق بالمدن الجديدة عبر الاجيال الاربعة

التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مسئولي شركة سيمنز العالمية ” SIEMENS ” برئاسة وائل عمر – نائب الرئيس الأول للصناعات الرقمية بالشركة، لمتابعة التكليفات الصادرة عن اللقاء الأول مع الشركة برئاسة شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نحو دراسة فرص التعاون ووضع الخطوات التنفيذية للأفكار والمقترحات التي تم طرحها لتحقيق رؤية وأهداف الوزارة في استخدام الأنظمة والحلول الذكية والمستدامة لتقديم الخدمات بأعلى جودة في المدن الجديدة.

واستهل الدكتور سيد إسماعيل، اللقاء بالترحيب بالحضور، واستعرض الطفرة الكبيرة بمشروعات المرافق بالمدن الجديدة بدايةً من تنفيذ مدن الجيلين الأول والثاني ومروراً بمدن الجيل الثالث وانتهاءً بمدن الجيل الرابع، والتي منها العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا المشروعات الجاري تنفيذها حالياً من خلال هيئة المجتمعات العمرانية بهدف تحسين ورفع مستوى الخدمات المقدمة، واعتمادها على الأنظمة الذكية والمستدامة في تقديم كافة الخدمات من خلال المتابعة والتقييم والتحكم والمراقبة لمنظومة الخدمات الأساسية (مياه الشرب – الصرف الصحي – الكهرباء – غيرها).

واستعرض الدكتور سيد إسماعيل، تكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فيما يخص عقد اجتماعات تنسيقية بين المختصين من الجانبين، للبدء في تقييم الوضع الراهن لمنظومة مياه الشرب بمدينة القاهرة الجديدة، واستخدام الحلول الذكية لتحقيق الاتزان في شبكات التوزيع، وتقليل الفاقد في شبكات المياه، وذلك كنموذج بإحدى أكبر المدن الجديدة، ويتم التوسع في استخدامه مستقبلاً في المدن الجديدة، وكذا البدء في تفعيل منظومة الإدارة الذكية بالمدن الجديدة، وخاصة مدن الجيل الرابع، من خلال وضع تصور متكامل ومرحلي للتطبيق في واحدة من أهم مدن الجيل الرابع وهي مدينة العلمين الجديدة، كنموذج يتم التوسع في تطبيقه.

وتقدم مسئولو شركة سيمنز، خلال اللقاء بعرض تقديمي يتضمن الأفكار والحلول المقترحة للإدارة والمراقبة والقياس والتحكم في منظومة مياه الشرب بمدينة القاهرة الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، وكيفية تطويع التكنولوجيات الذكية لدى الشركة للعمل على تحقيق تلك المستهدفات، وكيفية استخدام الأنظمة الذكية في إدارة ومراقبة وقياس والتحكم في كافة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وكيفية إعداد نموذج متكامل وربط كافة الخدمات على منظومة واحدة، وإعداد كافة التدخلات والسيناريوهات لعمل تلك المنظومة وإمكانية تطبيق تلك التكنولوجيات مستقبلاً في مختلف المدن الجديدة، كما تم مناقشة الأفكار المطروحة من الشركة.

وأكد ممثلو هيئة المجتمعات العمرانية على أنه تم تنفيذ المرافق المجهزة للعمل داخل منظومة ذكية وفقاً لاشتراطات إنشاء مدن الجيل الرابع ووفقاً للكود المصري المحدث في هذا الشأن.

واختُتم نائب وزير الإسكان، اللقاء، بالتأكيد على أهمية استمرار التواصل وعقد الاجتماعات التنسيقية بين مختلف الجهات المعنية، واستمرار أعمال التقييم والمتابعة، موجهاً بتشكيل مجموعات عمل فنية تضم ممثلين عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن الجديدة ووزارة الإسكان، تكون متخصصة لدراسة الأفكار المطروحة من الشركة والتفاصيل الفنية المرتبطة بالتنفيذ لإمكانية الاستفادة منها.