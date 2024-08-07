“الجيزاوى” يستقبل الأمين العام لجمعية الصين-شمال أفريقيا للابتكار في التعليم لبحث سبل التعاون

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها ، شن لو – الامين العام لجمعية الصين- شمال افريقيا للابتكار في التعليم والوفد المرافق لها في المقر الرئيسى لجامعة بنها.

وأكد الجيزاوى أن الجمعية تعمل في إطار مبادرة العمل التعليمي “الحزام والطريق” بين الصين ودول شمال إفريقيا ، وأن جامعة بنها تسعي دائما الي فتح آفاق التعاون مع جامعات الدول الصديقة التى تربطها علاقات متينة وتاريخية بمصر مثل الصين.

واشتمل برنامج الوفد الصينى علي زيارة مقر جامعة بنها بالعبور وتم عقد ورشة عمل مصغرة للوفد الصينى مع الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، بحضور الدكتور جمال عبد العزيز القائم بعمل عميد هندسة شبرا و الدكتور حازم عليوة المدير الاكاديمى لجامعة بنها بالعبور والدكتور عبد الفتاح منجد المدير التنفيذى لمكتب العلاقات الدولية لجامعة بنها.

وناقش الجانبان خلال اللقاء سبل التعاون بين جامعة بنها والجمعية الصينية وتم التركيز علي تدعيم الجمعية لعقد شراكات الدرجات العلمية المزدوجة بين جامعة بنها التكنولوجية والجامعات الصينية في المجالات المرتبطة بالتخصصات التي تقدمها الجامعة التكنولوجية.

كما تم استعراض فرص انشاء مركز معتمد لتدريس اللغة الصينية وعقد اختبارات اللغة الصينية في رحاب جامعة بنها بالعبور.

في نهاية اللقاء توجهت الأمين للعام للجمعية بالشكر لرئيس جامعة بنها وقياداتها علي حسن الاستقبال ووجهت الدعوة لجامعة بنها لزيارة مقر الجمعية في بكين ، كما أكدت علي أن تدعيم شراكات جامعة بنها التكنولوجية مع الجامعات الصينية سيكون علي رأس أولويات عمل الجمعية في الفترة المقبلة.

يذكر أن جمعية الصين-شمال افريقيا للابتكار في التعليم تمثل منصة دولية للتبادل بين الجامعات بشكل مشترك من قبل خبراء في مجال التعليم العالي من الصين ودول شمال إفريقيا ورؤساء المؤسسات التعليمية والثقافية وممثلي العديد من الشركات الممولة من الصين من دول شمال إفريقيا والصين وتلتزم الجمعية لتصبح هيئة تعاون مفيدة للجانبين.