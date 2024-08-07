وزير العمل يستقبل وفدًا من “فريدريش ايبرت الألمانية بالقاهرة”

استقبل محمد جبران،وزير العمل ،بديوان عام “الوزارة” بالعاصمة الإدارية الجديدة ،وفد من مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية بالقاهرة،الذي يضم رونيا شيفر الممثل المقيم للمؤسسة،وفرح غزال مدير برامج،وماريا ديلاسيجا من “المقر الرئيسي”..وبحثا الجانبان مجموعة من الملفات، المُقرر التعاون بشأنها ،منها “الحماية الإجتماعية للجميع ،” الإقتصاد غير الرسمي”..ووجه الوفد الألماني التهنئة للسيد الوزير محمد جبران على توليه حقيبة وزارة العمل ،وثقة القيادة السياسية فيه ..

وبحسب بيان صحفي اليوم الأربعاء ،أكد الوزير خلال اللقاء ،حرص وزارة العمل على التعاون مع كافة شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج ،لتنفيذ كافة البرامج والمشروعات التي تخدم “العمل والتنمية”،خاصة برامج الحماية الإجتماعية للعمال ،التي تضعها الدولة المصرية على رأس أولوياتها..ووجه الوزير ،اللجنة المشتركة من الجانبين على سرعة تفعيل وتنفيذ “التعاون المُشترك” ..

حضر اللقاء من وزارة العمل: إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير، و رشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، و أمنيه عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير.