برلمانية تطالب بإنشاء شركة تسويق سياحي لمصر بلغات العالم المختلفة

طالبت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بضرورة إنشاء شركة تسويق سياحي لمصر بلغات العالم المختلفة، من خلال الاستعانة بالمشاهير من كل دول العالم سواء فنانين أو رياضيين أو علماء، خاصة في ظل الحراك السياحي الموجود حاليا بالساحل الشمالي والعلمين وشرم الشيخ ومرسى علم ومطروح، وأيض كل الشواطئ علي ساحل البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر والعين السخنة.

وأكدت النائبة على ضرورة أن يكون هدف شركة التسويق السياحي لمصر هو جذب الفنانين والرياضيين والعلماء على مستوى العالم للمناطق السياحية فى مصر والإعلان عنها ببلادهم، مشيرة إلى أن مصر لديها من جمال الطبيعة والمحميات والشعاب المرجانية بالبحر الأحمر الكثير والكثير منها، مما يجذب عدد كبير من السائحين لرياضة الغوص.

كما أوضحت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن شركة التسويق السياحي لمصر فكرة جديرة بالدعم للإعلان عن مصر السياحية والترويح للسياحة العلاجية والدينية والثقافية، وغيرها من الآثار الفرعونية بالأقصر وأسوان، والمتاحف التي تملىء مصر وتصدير تلك البرامج السياحية بجميع اللغات للعالم أجمع.

وناشدت النائبة كلًا من وزير السياحة والآثار ووزير الثقافة والمجلس الاعلي للإعلام بإنشاء فيلم متعدد اللغات للإعلان عن مصر السياحية التي تعتبر أعظم الصناعات بمصر.