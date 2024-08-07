الجالية المصرية بسويسرا: العلمين الجديدة وضعت مصر على خريطة السياحة العالمية ولدينا فرص استثمارية واعدة

قال أحمد بدوي عضو اتحاد شباب المصريين بالخارج ، نائب رئيس الجالية المصرية بسويسرا: إن توجيهات القيادة السياسية للحكومة ببإتاحة مختلف الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين ورجال الأعمال المصريين بالخارج، ستساهم في دفع عجلة الاقتصاد للأمام.

وأكد على أن مصر تمتاز بفرص استثمارية واعدة في ظل ما تقوم به مصر من عمليات التنمية في جميع النواحي، وكذلك توفير خارطة الاستثمار الصناعي وتهيئة مناخ الاستثمار فى مختلف محافظات الجمهورية.

وأشاد بتأكيد الدولة خلال مؤتمر “المصريين بالخارج” على منح المزيد من التيسيرات والتسهيلات للعاملين فى الخارج فى خطوة الغرض منها المزيد من التواصل وتلبية كل المتطلبات الخاصة بهم واستمرار التواصل معهم لدعمهم وتشجيعهم وفتح أسواق استثمارية جديدة لهم فى وطنهم.

وأكد أن مدينة العلمين الجديدة واحدة من أهم مشروعات الدولة المصرية وأصبحت قبلة للسياحة العالمية وهو ما سيجعل المصريين بالخارج يروجون بقوة للاستثمار في مصر خاصة بعد أن أصبح لدينا مدينة سياحية عالمية تعكس قدرة المصريين علي صناعة اي إنحاز، علاوة على أن مهرجان العلمين ساهم في جذب عددا غير مسبوق من السياحة بمختلف شرائحها، وسلط الضوء على مصر سياحيا، خاصة وأنه يحتوي على كثير من الأنشطة الترفيهية والفنية والرياضية التى تعمل وتساهم بقوة فى نعمل على زيادة الفعاليات لما لها من أهمية لدى السياح.