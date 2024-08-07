متابعات

الجالية المصرية بسويسرا: العلمين الجديدة وضعت مصر على خريطة السياحة العالمية ولدينا فرص استثمارية واعدة

كتب رانيا نبيل
8

قال أحمد بدوي عضو اتحاد شباب المصريين بالخارج ، نائب رئيس الجالية المصرية بسويسرا: إن توجيهات القيادة السياسية للحكومة ببإتاحة مختلف الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين ورجال الأعمال المصريين بالخارج، ستساهم في دفع عجلة الاقتصاد للأمام.

وأكد على أن مصر تمتاز بفرص استثمارية واعدة في ظل ما تقوم به مصر من عمليات التنمية في جميع النواحي، وكذلك توفير خارطة الاستثمار الصناعي وتهيئة مناخ الاستثمار فى مختلف محافظات الجمهورية.

وأشاد بتأكيد الدولة خلال مؤتمر “المصريين بالخارج” على منح المزيد من التيسيرات والتسهيلات للعاملين فى الخارج فى خطوة الغرض منها المزيد من التواصل وتلبية كل المتطلبات الخاصة بهم واستمرار التواصل معهم لدعمهم وتشجيعهم وفتح أسواق استثمارية جديدة لهم فى وطنهم.

وأكد أن مدينة العلمين الجديدة واحدة من أهم مشروعات الدولة المصرية وأصبحت قبلة للسياحة العالمية وهو ما سيجعل المصريين بالخارج يروجون بقوة للاستثمار في مصر خاصة بعد أن أصبح لدينا مدينة سياحية عالمية تعكس قدرة المصريين علي صناعة اي إنحاز، علاوة على أن مهرجان العلمين ساهم في جذب عددا غير مسبوق من السياحة بمختلف شرائحها، وسلط الضوء على مصر سياحيا، خاصة وأنه يحتوي على كثير من الأنشطة الترفيهية والفنية والرياضية التى تعمل وتساهم بقوة فى نعمل على زيادة الفعاليات لما لها من أهمية لدى السياح.

رانيا نبيل
قد يعجبك ايضا اقرأ لنفس الكاتب

التعليقات متوقفه

THC Gummies THC Gummies THC Gummies Casino Utan Spelpaus THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies Followers THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies Casino Utan Spelpaus THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies Licens Licens THC Gummies Utan THC Gummies THC Gummies Followers THC Gummies Casino Utan Svensk Licens THC Gummies THC Gummies Svensk Followers THC Gummies THC Gummies Casino Utan Spelpaus THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies Followers Casino Utan Spelpaus THC Gummies THC Gummies THC Gummies Casino Utan Spelpaus THC Gummies Svensk THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies Followers THC Gummies THC Gummies THC Gummies Casino Utan Spelpaus THC Gummies THC Gummies THC Gummies Casino THC Gummies Utan Licens THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies Casino Utan Spelpaus THC Gummies THC Gummies THC Gummies Followers THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies Instagram THC Gummies Followers Followers THC Gummies THC Gummies THC Gummies Casino Utan Svensk Licens Casino Utan Svensk Licens THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies Casino Utan Spelpaus THC Gummies THC Gummies THC Gummies Casino Utan Spelpaus THC Gummies THC Gummies THC Gummies Casino Utan Svensk Licens THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies Followers THC Gummies Casino Utan Svensk Licens THC Gummies THC Gummies Casino Utan Spelpaus THC Gummies Followers THC Gummies THC Gummies THC Gummies Svensk THC Gummies THC Gummies Followers THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies Casino Casino Utan Spelpaus Followers Casino Utan Svensk Licens THC Gummies THC Gummies Casino Utan Svensk Licens THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies Followers THC Gummies THC Gummies THC Gummies Casino THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies Followers THC Gummies Casino Utan Spelpaus Casino Utan Spelpaus THC Gummies THC Gummies Casino Utan Spelpaus THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies Instagram THC Gummies Casino Utan Spelpaus THC Gummies THC Gummies THC Gummies Casino Utan Spelpaus THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies Svensk THC Gummies THC Gummies Followers THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies Followers THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies Casino Utan Spelpaus THC Gummies THC Gummies THC Gummies Casino Utan Svensk Licens THC Gummies THC Gummies Casino Utan Svensk Licens THC Gummies THC Gummies THC Gummies Casino Utan Spelpaus Followers THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies Licens Casino Utan Spelpaus THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies Casino Utan Spelpaus Casino Utan Spelpaus THC Gummies Casino Utan Svensk Licens THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies Casino Utan Svensk Licens Casino Utan Spelpaus THC Gummies THC Gummies Casino Utan Spelpaus Followers THC Gummies THC Gummies Followers THC Gummies Casino THC Gummies Followers Casino Utan Spelpaus THC Gummies Casino THC Gummies Casino Utan Spelpaus THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies Followers Casino Utan Spelpaus THC Gummies THC Gummies Followers THC Gummies THC Gummies Casino Utan Spelpaus THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies Casino Utan Spelpaus THC Gummies THC Gummies Utan THC Gummies THC Gummies Casino Utan Spelpaus Utan THC Gummies Instagram THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies THC Gummies Utan Followers THC Gummies THC Gummies Followers Casino Utan Spelpaus Casino Utan Spelpaus