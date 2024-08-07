بمشاركة الأوقاف.. “الرى” تطلق حملة قومية لترشيد استهلاك المياه خلال أسابيع

التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى بالدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، لبحث أوجه التعاون المشترك، بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال اللقاء .. أشار الأستاذ الدكتور هانى سويلم لما تقوم به أجهزة وزارة الموارد المائية والري من مجهودات فى مجال توعية المواطنين بتحديات المياه الناتجة عن محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية والتغيرات المناخية، و دعوة المواطنين للقيام بدورهم فى ترشيد إستخدام المياه والحفاظ عليها من التلوث بالتكامل مع مجهودات الوزارة الضخمة المبذولة فى هذا المجال، مشددا على أهمية تكامل مجهودات الدولة مع مجهودات المواطنين فى الحفاظ على المياه.

واشار وزير الموارد المائية والرى إلى ان الوزارة حريصة على التواصل مع كافة الجهات مثل وزارات الأوقاف والتربية والتعليم والثقافة وغيرها من الجهات المعنية لدعم ملف التوعية وتعزيز التواصل مع مختلف فئات المجتمع بكافة المحافظات.

وأضاف وزير الموارد المائية والري أن أئمة وعلماء الأوقاف عليهم دور بارز في توصيل المعلومات الخاصة بملف المياه للمواطنين بإستخدام افكار مبسطة تصل بسهولة لأذهان المستمعين فى خطب يوم الجمعة والندوات والمناسبات الدينية المختلفة، خاصة فى ظل انتشار ائمة المساجد فى كافة ربوع الجمهورية وتواصلهم الدائم مع المواطنين وما يحظى به الائمة من احترام وتقدير كبير من كافة المواطنين .

وأشاد وزير الموارد المائية والري بخطبة وزارة الأوقاف القادمة: (نعمة الماء) والتي تمثل وحدها منبرًا إعلاميًّا قويًّا حيث تصدح المساجد بالحديث عن نعمة الماء في كافة محافظات ومدن وقرى الجمهورية ، مؤكدا على أهمية الاعتماد على خطب الجمعة كمنبر بارز للتوعية بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من منظور دينى وأخلاقى ، مع قيام وزارة الموارد المائية والري بتوفير المعلومات الدقيقة عن المياه فى مصر وامداد السادة الأئمة بها لضمان نشر المعلومات الصحيحة بين المواطنين وتصحيح اى مغالطات قد تكون متداولة بين بعض المواطنين.

وأضاف وزير الموارد المائية والري أن وزارة الموارد المائية والري بصدد إطلاق حملة قومية لترشيد استهلاك المياه خلال أسابيع، مؤكدا على الدور البارز لوزارة الأوقاف وغيرها من الوزارات والجهات في هذه الحملة، مشيرا إلى أن هذه الحملة تستهدف توعية كافة فئات المجتمع بترشيد استخدام المياه وحمايتها من التلوث خاصة فى ظل تحديات المياه، والتعريف بالمفاهيم المائية مثل البصمة المائية والمياه الافتراضية وغيرها ، مؤكدا على أهمية تدريب الأئمة على الموضوعات المعنية بالمياه ليكونوا على دراية تامة بأهداف هذه الحملة القومية بما يمكنهم من إيصال هذه المعلومات بشكل مبسط للمواطنين .

ومن جانبه .. أكد الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف أن لوزارة الأوقاف دورا أصيلا ومحوريا في الحملة القومية للمحافظة على المياه والموارد المائية، والتي ستطلقها وزارة الري قريبا، والتي سوف يتم الترتيب لها من خلال اجتذاب عدد من الأصوات المؤثرة للحديث عن نعمة المياه وضرورة المحافظة عليها.

وأبدى وزير الأوقاف استعداده للمشاركة في هذه الحملة من خلال عدد من المحاضرات، مع توجيه الدعوة إلى كبار علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والرموز الدينية الكبيرة ممن لهم تأثير وشعبية واسعة، مع إذاعة ونشر هذه اللقاءات والمحاضرات على القنوات والإذاعات الرسمية والسوشيال ميديا ويتم صياغة عبارات وجمل مناسبة لوعي كافة شرائح المجتمع.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن من بين إصدارات وزارة الأوقاف كتاب : نعمة الماء .. نحو استخدام رشيد للمياه، والذي يتضمن التوعية بضرورة ترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها، ويمكن الاستعانة به في عقد مزيد من الندوات المشتركة للتوعية بالاستخدام الأمثل للمياه والحفاظ عليها ، وترشيد استخدامها باعتبارها قضية أمن قومي فكل قطرة ماء تساوي حياة ، كما يمكن الاستعانة به في عمل بعض المقاطع التوعوية والعناوين الإرشادية ويتم توزيعها أيضًا، بما يجعل التوعية بأهمية المياه وضرورة ترشيدها أولوية قصوى لنا.

وأضاف وزير الأوقاف أن الوزارة ستقوم بعمل دورات تدريبية للأئمة يتحدث فيها رموز من العلماء في الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف بالمشاركة مع مهندسي الري والزراعة والشركة القابضة لمياه الشرب للتوعية بالاستخدام الأمثل للمياه وأهميتها لنا جميعًا ويمكن التنسيق لإجراء هذه الدورات في الإدارات المركزية للرى بالمحافظات حتى نصل بها إلى كل ربوع مصر، ونحن أحوج إلى هذا الوعي في هذا الوقت أكثر من أي وقت مضى.

ووجه وزير الأوقاف بسرعة الاستزادة والتكثيف من الندوات والخطب التي تغطي هذه القضية بكل أبعادها، وجعلها حاضرة طوال الوقت في أذهان الناس، مع التركيز على مخاطبة المزارع والفلاح بما يشد انتباهه ويرشده إلى افضل ممارسة في استخدامه للمياه.