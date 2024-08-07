محافظ القليوبية يشارك باحتفالية لتكريم عدد من الاسر الفلسطينية المتضررة من احداث العدوان على غزة

شارك اليوم أيمن عطية محافظ القليوبية في الاحتفالية التي نظمتها مديرية التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع جمعية ثمات للتنمية والتكافل الاجتماعي لتكريم واعطاء الهدايا لعدد 49 من الاسر المتضررة من أحداث العدوان علي غزة تعبيراً عن التضامن معهم ودعماً لهم في تجاوز محنتهم.

وحضر الاحتفال إلى جانب المحافظ كل من النائبة سولاف درويش وكيل لجنه القوي العاملة بمجلس النواب والدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد والدكتور حازم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ وامام فوزي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، ومسئولي مديرية التضامن الاجتماعي، وممثلي جمعية ثمات، والأسر المكرمة.

ألقى محافظ القليوبية كلمة أكد خلالها علي دعم الدولة المصرية وعلي رأسها فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالقضية الفلسطينية بإعتبارها قضيتنا جميعا وسنظل ندعمهم حتي يعودوا سالمين الي بلدهم، كما أشاد المحافظ خلال كلمته بجهود مديرية التضامن الاجتماعي وجمعية ثمات في تنظيم هذا الحدث، مؤكداً على اهتمام الدولة المصرية بجميع أبنائها، وحرصها على تقديم الدعم والمساندة للأسر المتضررة. كما وجه الشكر للأسر المكرمة على صبرهم وتحملهم، متمنياً لهم حياة كريمة ومستقبل أفضل.

و أكد محافظ القليوبية أن هذا الاحتفال يأتي تعبيراً عن التضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وتأكيداً على عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين الشعبين المصري والفلسطيني.