محافظ القليوبيه يتفقد العيادة المتنقلة لتقديم الكشف والعلاج للمواطنين بأسعار رمزية

تفقد ايمن عطيه محافظ القليوبيه يرافقه امام فوزي مدير التضامن الاجتماعى العياده المتنقله التي خصصتها مؤسسه راعي مصر الخيريه بالتنسيق مع مديريه التضامن الاجتماعي بالقليوبيه ومديريه الصحه لتقديم الكشف والعلاج على المواطنين الاكثر الاحتياجا وفي الاماكن التي تبعد عن المستشفيات وذلك في اطار تقديم الخدمات الصحيه للمواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم.

وتفقد عطيه، العيادة المتنقلة، واستمع إلى شرح مفصل عن آلية عمل القافلة، مكلفا وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بضرورة التنسيق الكامل مع مديرية الصحة لإعداد جدول زمني لانتظام سير عمل القافلة علي أن تجوب مراكز والقرى النائية، موجهاً بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لتلك القوافل والتى من شأنها تخفيف العبء عن كاهل تلك الأسر وضمان حياه كريمة لهم.

واوضح المحافظ أن القوافل تشمل كافة التخصصات الطبية منها ” الباطنة ، أطفال ، عظام ، رمد ، نساء وتوليد ، أنف وأذن وحنجرة وغيرها ” وذلك بأجور رمزية وتسليم العلاج المناسب بالمجان، ويتم الفحص والكشف على المواطنين من خلال فريق طبى متخصص لتقديم خدمة طبية متميزة للأهالي.