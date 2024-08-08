رئيس الكنيسة الإنجيلية يلتقي سفير السويد لتعزيز الحوار العربي الأوربي

في خطوة هامة لتعزيز نشاط الحوار العربي الأوروبي الذي ينظمه منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية، استقبل سفير السويد في القاهرة، هوكان إيمسجورد، الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، في مقر السفارة بالقاهرة. بحضور السيدة سميرة لوقا، رئيس قطاع أول الحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية.

شهد الاجتماع مناقشات حول مستقبل الحوار العربي الأوروبي، مع التركيز على القضايا المتعلقة بتحديات العيش المشترك، وحرية التعبير، واحترام مقدسات الآخرين. وتم التأكيد على أهمية الحوار كوسيلة فعالة لتعزيز التعددية وقبول الآخر، والعلاقة بين حرية التعبير واحترام القيم والمقدسات في بناء السلام بين البشر.

ومن المقرر أن ينظم منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية حلقة نقاشية، بالتعاون مع سفارة السويد، في نوفمبر المقبل. على أن يتناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا تحت عنوان: “مستقبل الحوار العربي الأوروبي في ظل الأزمات الحالية”.