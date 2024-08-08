العربى الناصرى: العفو الرئاسي عن 600 شخص انتصار من الرئيس السيسى لحقوق الإنسان

رحب الدكتور محمد أبو العلا رئيس حزب العربي الناصري، بالقرار الرئاسي بالعفو عن دفعة جديدة من أبناء الوطن المحكوم عليهم في قضايا مختلفة، يصل عددهم ل 600 شخص، مؤكدًا أن توجيهات الرئيس السيسى بهذا القرار هو انتصار حقيقي لملف حقوق الإنسان.

وأوضح الدكتور محمد أبو العلا، أن قرارات العفو الرئاسي تؤكد اهتمام الدولة بملف حقوق الإنسان فضلا عن حرص الرئيس السيسي علي مستقبل أبنائه من الشعب المصرى وسعيه الدؤوب للم شمل الأسرة المصرية.

وأشار إلى أن هذا القرار يجسد سعي الجمهورية الجديدة على استيعاب جميع أبنائها، ويُعطي المفرج عنهم فرصة جديدة للمشاركة في بناء الوطن، مؤكدا أن الحزب العربى الناصرى يدعم جميع جهود الدولة المصرية من أجل النهوض بملف حقوق الإنسان.