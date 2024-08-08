الإهمال والخراب أصاب حدائق الشلالات التراثية بالازاريطة بالإسكندرية

سادت حالة من الغضب أوساط المواطنين والمثقفين والمهتمين بالتراث فى الإسكندرية بسبب الإهمال والخراب المتعمد لحدائق الشلالات فى منطقة الأزاريطة وسط المدينة، حيث ساد الجفاف البحيرات والشلالات الصناعية من المياه، وأصبحت النباتات فى حالة يرثى لها، وانتشرت القمامة فى كل مكان، واتخذت الكلاب من الحديقة مأوي لها تستظل بأشجارها المهملة من حرارة الظهيرة الشديدة دون أن يعكر أحد صفوها لان بالعربي لا يوجد أحد بالحديقة ولا حتي عامل حراسة. بعد أن كانت هذه الشلالات تصب في البحيرات وسط مساحة خضراء كان الزائرون البسطاء يستمتعون بهذا الجمال الأخاذ بالإضافة إلي بقايا أسوار الإسكندرية التي بناها احمد ابن طولون .وتعتبر الحديقة ثروة تراثية كبير بمساحة 40 فدانا، و22 فدان شلالات بحرية و18 شلالات قبلية وحدائق وأشجار نادرة.

يقول م. حسن خاطر، أحد المدافعين عن التراث فى الإسكندرية، إن الحديقة قد تم بناؤها على أنقاض أخرى رومانية وهى طابية عسكرية “النحاسين” التى شيدها محمد على، وصهريج ابن النبيه الوحيد فى المدينة الذى لا يزال يحتفظ بحالته المعمارية. وتساءل إلي متي سيظل هذا الإهمال ألم يأن لهذه الحديقة أن تأخذ دورها فى التطوير وأن تمد لها يد الإصلاح وإعادتها إلي سيرتها الأولى.