دفاع النواب: توجيهات الرئيس بالعفو عن 600 من المحكوم عليهم انتصار لحقوق الإنسان

أكد اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن والقومي بمجلس النواب أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسي عن 600 من المحكوم عليهم في جرائم مختلفة من الرجال والسيدات هي انتصار لحقوق الإنسان بتفعيل الحقوق الدستورية للرئيس بالعفو عن المحكوم عليهم وتأكيد بأن السيسي رئيس لكل المصريين وداعم للحريات من أجل مصر والمصريين.

واضاف وكيل دفاع النواب: أنه وضح منذ البداية استقرار الرئيس والسير وفق نهج واستراتيجية وطنية هدفها وحدة المصريين وجبر الخواطر ودعم تماسك الامه ووحدتها، والقرارات الإنسانية التي تتخذها القيادة السياسية مع المصريين هى منهج ومسار الحياد ولاتراجع عنه.

وبين وكيل دفاع النواب بأن العفو الرئاسي في غير المناسبات الرسمية عن المحكوم عليهم المنطلق عليهم الشروط أثلج صدور الجميع، ورسم البهجة والفرحة علي وجوه أهاليهم وذويهم.

وتقدم وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بتحية تقدير للقائد العظيم الرئيس السيسي الذي استشعر الآلام المصريين، وبدلها بفرحة وسرور.

وشكر وكيل دفاع النواب وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها بقيادة اللواء محمود توفيق الذي حقق طفرة غير مسبوقة في مراكز الإصلاح والتأهيل التي حولت حياة المحكوم عليهم إلى حياة آدمية تليق بمصر في الجمهورية وباتت تحمل عنوان حياة كريمة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي، وذلك بأعداد أماكن احتجاز ومراكز تأهيل وإصلاح مطابقة للمواصفات العالميه وتتماشي مع معايير حقوق الإنسان.