“التعليم العالي ” تعلن الحدود الدنيا للتنسيق وفتح باب التسجيل للمرحلة الاولى لطلاب الثانوية العامة..الاثنين

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ الحد الأدنى للمرحلة الأولى لقبول الطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة “الدور الأول” 2024 وإرشادات ومواعيد تقدم الطلاب برغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني

فقد تقرر فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لهؤلاء الطلاب اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 12/8/2024 وحتى يوم الجمعة الموافق 16/8/2024وذلك وفقًا للحد الأدنى التالي:

الشعبة العلمية:371 درجة فأكثر أي بنسبة 90.48% فأكثر

• عدد الطلاب: 23850

☆ الشعبة الهندسية: 357 درجة فأكثر أي بنسبة 87.07% فأكثر.

• عدد الطلاب: 15355

الشعبة الأدبية: 280 درجة فأكثر أي بنسبة 68.29% فأكثر.

• عدد الطلاب: 73995

إجمالي عدد الطلاب: 113200

وأعلنت الوزارة تعليمات هامة بشأن نظام التنسيق الإلكتروني:-

• القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت” وهي خدمة مجانية مُتاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.digital.gov.eg

• يتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية الحكومية خلال المدة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق .

• سوف يتقدم الطلاب برغباتهم لمدة خمسة أيام.

مواعيد إدخال الرغبات:-

• عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات الحكومية:

يتم فتح هذه المعامل اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًا خلال أيام المرحلة.

• ويمكن للطالب التقدم أيضًا عن طريق الحاسب الشخصي وسيكون الموقع متاحًا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة، على ان ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في آخر يوم للمرحلة.

اما عن الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب للتسجيل من خلال موقع التنسيق الالكتروني:

• قم بالدخول إلي موقع التنسيق الالكتروني www.tansik.digital.gov.eg .

• قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.

• قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي.

قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب:

– يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات.

– يختار الطالب الكلية أو المعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي المتدرج.

– يختار الطالب قطاع التخصص الذي يرغب في الالتحاق بكلية من كلياته فتظهر له قائمة بالكليات المسموح له بها مرتبة في مجموعات.

– ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

– بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها، ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.

– إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات (وهذا متاح لك) اعلم بأن الحاسب سيحفظ أخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لأخر تعديل قمت به.

– يمكنك أيضًا حفظ نسخة من رغباتك (Save As) على حاسبك الشخصي حتى يمكنك الرجوع إليها وقت الحاجة.

طرق التعرف على نتيجة الترشيح:

– النتائج ستكون متاحة علي نفس الموقع الذي قام الطالب بتقديم رغباته عليه.

– يتم طباعة بطاقة الترشيح النهائية بعد إعلان نتائج مرحلة تقليل الاغتراب والتي تبدأ بعد الانتهاء من المرحلة الثانية وإعلان نتائج القبول بها.