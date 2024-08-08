“النقل”تنشر أحدث تصوير جوي لمحطة حاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط

تواصل وزارة النقل نشر أحدث تصوير جوى لمشروعات ، حيث نشرت إهمال تنفيذ مشروع محطة حاويات “تحيا مصر1” بميناء دمياط اللي بيتم تنفيذها في اطار تنفيذ خطة شاملة لتطوير كافة الموانىء المصرية لتحقيق الهدف الأكبر بتحويل مصر الى مركز اقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

وأوضحت الوزارة ان الطاقة الاستيعابية للمحطة تصل إلى 3.5 مليون حاوية مكافئة بأطوال أرصفة 1970 متر، وتم الانتهاء من تنفيذ أعمال البنية الاساسية للمحطة بنسبة 100 %.

واشارت الى ان المشروع سيسهم في زيادة طاقة تداول الحاويات بميناء دمياط بمقدار 3.5 مليون حاوية مكافئة، ويتم تنفيذه بالشراكة مع المشغل العالمي تحالف “يوروجيت، كونتشيب، هاباج لويد”، ضمن خطة وزارة النقل لجذب أكبر الشركات المشغلة للخطوط الملاحية العالمية للاستثمار داخل الموانئ المصرية والمشاركة في تشغيل الموانئ وتعظيم التعاون مع القطاع الخاص الدولي والمحلي .

واصافت ان المشروع يأتي تنفيذه في إطار تنفيذ الوزارة للممر اللوجيستي المتكامل (طنطا / المنصورة / دمياط )، والذي يتكون من (المنطقة اللوجيستية بطنطا – خط سكة حديد طنطا/ المنصورة/ دمياط – الميناء الجاف بدمياط الجديدة – ميناء دمياط والذي يعتبر أحد أهم مكونات هذا الممر اللوجيستي).