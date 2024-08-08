“سويلم”: مشروعات تطهير مخرات السيول اسهمت فى حماية اسوان من مخاطر الموجه المطرية   

فى ضوء توجيهات الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى برفع درجة الجاهزية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع موجة الأمطار المتوسطة والغزيرة على المحافظات الجنوبية خلال الفترة الحالية .. تلقى الدكتور سويلم تقريرا من أبو بكر الروبى رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية يستعرض موقف السيول الناتجة عن العاصفة المطرية بمحافظة أسوان مساء الأمس الأربعاء الموافق ٧ اغسطس ٢٠٢٤ .

وقد أشار التقرير لفاعلية أعمال تطهير مخرات السيول المنفذة سابقا فى محافظة أسوان (مخرات سيل الكسارة و أبو صيرة والاعقاب) ، والتى أسهمت فى إستقبال مخرات السيول للمياه الناتجة عن الموجه المطرية وإمرار هذه المياه بسلام عبر مصارف (السيل – الكسارة) وصولا إلى مجرى نهر النيل دون حدوث أى خسائر او أضرار بشرية او فى المنشآت .

وقد وجه الوزير باستمرار اعمال المرور والمتابعة الدقيقة على الطبيعة من جانب مسئولى الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية والإدارة المركزية لمحافظة أسوان والادارة العامة لرى أسوان وذلك حتى تمام التأكد من استقرار تلك السيول.

جدير بالذكر أن ظاهرة التغير المناخى تبدو واضحة للعيان فى موجات السيول التى أصابت أكثر من دولة من دول المنطقة وآثارها التدمرية واضحة وتناولتها عديد من وسائل الإعلام الدولية، وقد نجحت مصر فى التعامل مع تلك الظاهرة بفضل خطة علمية وتنفيذية لإقامة ١٦٣١ منشأ للحماية من اخطار السيول وحصاد مياه الأمطار بتكلفة ٦.٧٠ مليار جنيه خلال الأعوام العشرة الماضية ، بالاضافة لتطهير مخرات السيول سنويا قبل موسم السيول وغيرها من الإجراءات الاحترازية التى نجنى ثمارها الآن.