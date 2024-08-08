قاضية “أفشه” تحسم لقب بطولة “دورىNile” للمرة الـ44 فى تاريخ الأهلى

توج النادى الأهلى، بلقب الدورى المصرى للمرة الـ44 فى تاريخه والثانية تواليًا، عقب فوزه على سموحة بهدف نظيف، مساء اليوم “الخميس”، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة والعشرين من المسابقة، التي أقيمت بملعب استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

وسجل هدف اللقاء الوحيد، البديل محمد مجدى أفشة في الدقيقة “95” من زمن المباراة، بعد عرضية مميزة من عمر كمال.

وحصد النادى الأهلى، لقب الدورى المصرى قبل نهايته بـ 3 جولات، بعدما جنى 81 نقطة بفضل انتصاره الصعب والقاتل على سموحة اليوم، ليصبح الفارق بينه وبين الوصيف بيراميدز، 8 نقاط الذي يتبقى له مباراتين.

سيطر النادى الأهلى، على مجريات مباراة سموحة بنسبة استحواذ وصلت إلى 62% وصنع 4 فرص للتسجيل، وسط لعب الفريق الأزرق على الهجمات المرتدة والدفاع المتكتل.

ورفع النادى الأهلى، سلسلة انتصاراته المتتالية إلى 20 مباراة فى بطولة الدوري المصرى هذا الموسم، كرقم قياسى جديد في تاريخ المسابقة.