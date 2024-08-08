الزمالك يواصل انتصاراته بفوز صعب على زد إف سى فى “دورىNile”

حقق فريق نادى الزمالك فوزًا صعبًا على نظيره فريق زد إف سى، فى اللقاء المؤجل من الجولة 23 فى الدورى المصرى الموسم الحالى 2023-2024، بهدف نظيف.

وحقق الفارس الأبيض الانتصار الثالث على التوالى فى مسابقة الدورى، بعد الفوز على الجونة والمقاولون العرب.

سجل محمد عاطف هدف المباراة الوحيد فى الدقيقة 90 من صناعة زميله سيد عبدالله “نيمار”.

رفض عاطف حالة التعادل السلبى المُسيطرة على اللقاء، وخطف هدف الفوز فى اللحظات الأخيرة، كما شهد اللقاء محاولات عديدة للتسجيل، لكن لم تكتمل الهجمات فى الشباك.

وبهذا الفوز، نجح الزمالك فى حصد 3 نقاط ثمينة وأصبح رصيده 52 نقطة فى المركز الرابع لجدول ترتيب الدورى، ويخطف الزمالك المركز الثالث من المصرى البورسعيدى، برصيد 55 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الفريق البورسعيدى.