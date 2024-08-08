جوجل يحتفل بتتويج الأهلى بلقب الدورى الممتاز للمرة الـ44 فى تاريخه

احتفل محرك البحث “جوجل” بتتويج النادى الأهلى بلقب الدورى، حيث وضع المحرك صورة شعار الأهلى مع بعض الرموز الاحتفالية خلال البحث عن بطولة الدورى.

وحصد فريق الأهلى بطولة الدورى المصرى للمرة الـ44 فى تاريخه، بعدما حقق فوزاً قاتلاً على سموحة بهدف نظيف، خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم “الخميس”، باستاد الجيش ببرج العرب والمؤجلة من الجولة الـ24 لبطولة الدوري المصري، وأدار مباراة الأهلي وسموحة وائل فرحان.

سجل هدف الأهلي محمد مجدى أفشة “صاحب القاضية” فى الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع من تمريرة رائعة عمر كمال، أحسن أفشة استغلالها وسجل هدفاً رائعاً، ليُعلن فوز الأهلى والتتويج ببطولة الدورى قبل 3 جولات من نهاية الدورى بالنسبة للمارد الأحمر.

وبهذه النتيجة، رفع الأهلى رصيده إلى 81 نقطة بعدما لعب 31 مباراة حقق الفوز فى 26 لقاء وتعادل فى 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 71 هدفًا وتلقت شباكه 24 هدفًا.