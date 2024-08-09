“البيطريين “: دورات تدريبية ورحلات ترفيهية واتفاقيات لإجراء خصومات للأعضاء بالنقابات الفرعية بالمحافظات

استعرضت النقـابة العـامة للأطباء البيطرييـن، ممثلة فى لجنـة العلاقات العامة والإعلام برئاسة الدكتور محمود حمدى وكيل النقـابة وعضويـة الدكتور الحسينى عوض والدكتورة ياسمين ابو الخير ، أهم الأنشطة والفاعليات التي أجرتها النقابات الفرعية بالمحاـفظات على مدار الأسبوع الماضى، وذلك انطلاقا من حرص النقابة على إبراز دور وخدمات فرعياتها لأعضاء الجمعية العمومية على مستوى الجمهورية.

نقابة الإسكندرية:اختتمت النقابة الفرعية للأطباء البيطريين بالأسكندرية، فعاليات البرنامج التدريبي في مجال جراحة الحيوانات الأليفة والذي نظمته النقابة بحضور أكثر من 10 أطباء بيطريين والذي حاضر فيه دكتور سامح حمزة استشاري جراحات الحيوانات الأليفة.

كما أعلنت عن إجراء عددا من الخصومات للأطباء البيطريين، من خلال كارنية العضوية بالنقابة، وذلك في عددا من الصيدليات ومعامل التحاليل، ومراكز العلاج الطبيعى، وغيرهم.

نقابة دميـاط:أعلنت فرعية دمياط بالإشتراك مع مديرية الطب البيطري بدمياط و مصنع بيوسين للصناعات الكيماوية، عن تنظيم ندوة الإدارة الناجحة للحالة الصحية في قطاع الإنتاج الحيواني وسبل استخدام البدائل الآمنة في العلاجات البيطرية لتوفير غذاء صحي للمواطن المصري، وذلك يوم 11 أغسطس الجارى، بنادى رأس الحكمة – رأس البر.

كما أشارت إلى أنه بعد نجاح دوره أساسيات الفيلد، وبناء علي طلب الكثير من الزملاء، سيتم عقد دورة خاصة بالحيوانات الأليفة، كأقوي كورس للمبتدئين وأيضا للعاملين بسعر 250 جنيه، خلال أيام الجمعة 9 أغسطس، والسبت 10 أغسطس، والثلاثاء 13 أغسطس، بمقر المكتبة العامة ( مكتبة مبارك قديما ) علي الكورنيش للحجز الاتصال برقم ٠١٠٩٩٧٥١٥٠٠.

نقابة البحيـرة:أعلنت فرعية البحيرة عن خطة التدريبات خلال شهر اغسطس 2024، وهى:

– السبت ٣ أغسطس: سيشن الطبيب البيطري في الخليج .

– الاثنين و الثلاثاء ٥ و ٦ اغسطس : أساسيات الجراحة، “يوم نظري و يوم عملى”.

– السبت و الأحد ١٠ و ١١ اغسطس :استخدام الاكس راي في التشخيص.

– الاثنين والثلاثاء ١٢ و ١٣ اغسطس : استخدام السونار في الخيول “يوم نظري و يوم عملي”.

– السبت ١٧ أغسطس: محاضرة طيور الزينة: تربية و رعاية اشهر الامراض و علاجها .

– السبت والأحد ٢٤ و ٢٥ أغسطس: أساسيات الحقل البيطري.. أشهر الامراض و طرق العلاج

نقابة الشرقيـة:أعلنت نقابة اطباء بيطريين الشرقية عن قيام رحله للعين السخنة بفندق كريستال بيتش يوم الخميس الموافق ٨_٨ـ٢٠٢٤.

نقابة بنى سويـف:أعلنت فرعية بنى سويف عن تنظيم دورة تدريبية متخصصة في “الأمراض الباطنية البيطرية”، للتعريف بكل ما يخص التعامل مع الحيوان والأمراض الشائعة و طرق التغذية للحيوانات وأيضا التعامل مع المربيين، ومتطلبات تأسيس العيادة البيطرية النموذجية، خلال أيام 10 و 12 و 14 أغسطس الجارى، بمقر النقابة الفرعية للأطباء البيطريين ببنى سويف.

نقابة أسيـوط:أعلنت فرعية أسيوط عن استضافة الدكتور أحمد حمودة أستاذ الدواجن بكلية الطب البيطرى جامعة القاهرة، فى عمل دورة حول تشخيص وعلاج أمراض الدواجن وطرق الوقاية منها، لمدة يومين “نظرى وعملي”، لعدد 150 طبيبا بيطريا، برسوم 150 جنيها.

كما تعاقدت النقابة الفرعية، مع توكيل شركة “فريش” للأجهزة المنزلية لتقديم عدة خصومات للأعضاء.

نقابة سوهـاج: وقالت فرعية سوهاج إنه تكملة لمسيرتها في إقامة الدورات التدريبية المتتالية لتأهيل الطبيب البيطري لسوق العمل ومن أهم المجالات المطلوبة محليا ودوليا (طبيب الحيوانات الأليفة)، فقد قررت عقد دورة تدريبية بعنوان Protocol of diagnosis and treatment pets diseases، يحاضرها د كتورة عبير السيد عكاشة، مدير إدارة الصحة العامة والأمراض المشتركة بمديرية الطب البيطري بسوهاج، وذلك يوم السبت الموافق : 10 أغسطس الجارى، الساعة العاشرة صباحا، بمقر النقابة الفرعية للأطباء البيطريين بسوهاج، علي أن يحصل المتدرب في نهاية الدورة علي شهادة بحضور الدورة العلمية، لافته إلى أن الحجز بأسبقية دفع المبلغ ١٥٠ جنيها فى النقابة الفرعية.

نقابة المنوفيـة:اختتمت النقابة الفرعية بالمنوفية، دورة جراحة الأنسجة الرخوة في الحيوانات الأليفة، وأعلنت عن عقد دورة تدريبية جديدة بالتعاون مع الجمعية المصرية لجراحة العظام البيطرية، حول “أساسيات جراحة العظام في الحيوانات الأليفة”، خلال الفترة من 16 إلى 17 أغسطس الجارى، بتكلفة 750 جنيها للمتدرب، على أن يُمنح المتدرب شهادة تفيد اجتيازه للدورة.

نقابة الدقهليـة:أعلنت نقابة الدقهلية، عن إنطلاق دورة التحاليل والمختبرات الطبية، بالتعاون مع مؤسسة الدكتور جمال شيحة للتعليم والثقافة والتنمية، وذلك في مقر مستشفى الكبد المصرى، ومن المقرر أن تستمر حتى 14 أغسطس.

نقابة الفيـوم: أعلنت فرعية الفيوم، عن تنظيم كورس الحيوانات الأليفة، للدكتورة صفاء إبراهيم، لمدة 3 أيام، وذلك بعد المشاركة بقافلة مديرية الطب البيطرى بالمحافظة، ووحدة مطرطارس بمركز سنورس، تحت إشراف كلية الطب البيطرى جامعة بنى سويف.

كما شهدت الفرعية، تنظيم ندوة مع الدكتور حسين عبد العال، حول مشاكل العجول حديثى الولادة، وذلك ضمن محاضرات ودورات وقوافل النصف الأول من شهر أغسطس، والتي تتضمن:

– محاضرة ا.د حسين عبد العال، بعنوان: رحلة اكلينيكية مع العجول من الولاده حتى النضج، يوم السبت 3 أغسطس.

– كورس حيوانات آليفة.. كل ما يخص الحيوانات الاليفة من رعاية وكشف وعلاج وتحصينات وتخدير وعمليات جراحية، خلال أيام 6، 7، 8 أغسطس تحت اشراف د. صفاء إبراهيم.

نقابة قنــا: قالت فرعية قنا، إنه إيمانا منا بأهمية دور معهد بحوث الصحة الحيوانية والنقابة فى إعداد كوادر طبية مدربة على كل مجالات الطب البيطرى، سيتم إقامة دورة تدريبية عن امراض الارانب ،بعنوان: تشخيص امراض الارانب وطرق التحصين والعلاج مع شرح كل ما يخص مشروع تربية الارانب، وذلك لجميع المهتمين بتشخيص وعلاج أمراض الأرانب، وتقام الدوره لمدة 3 أيام.