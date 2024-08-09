“التعليم”: اتاحة أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة عبر تطبيق “مدرستنا بلس”

اعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اتاحة أسئلة وإجابات امتحانات الدور الأول لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ عبر تطبيق “مدرستنا بلس”.

وتوضح الوزارة أنه تم اتاحة النماذج الأربعة لأسئلة الإمتحانات فضلا عن نموذج الإجابة لكل امتحان عبر التطبيق أو من خلال موقع تطبيق “مدرستنا بلس” عبر “google play” من خلال الرابط التالي:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appenza.VOD&pcampaignid=web_shareأو من خلال “App store” عبر الرابط التالي:

https://apps.apple.com/eg/app/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%84%D8%B3/id1591939657

أو يمكن الاطلاع عبر الموقع الرسمي لـ”مدرستنا بلس”:

https://madrasetnaplus.eg/