محافظ القليوبية: مشروعات جاري انشائها بقطاع الصحة بمدن المحافظة بتكلفة 4.7 مليار جنيه

استقبل ايمن عطيه محافظ القليوبية، الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القوميه ، للقيام بجولة تفقدية على المستشفيات الجارى تنفيذها بالمحافظة بمدن بنها وطوخ وشبين القناطر والقناطر الخيريه ، وذلك لدفع الأعمال والوقوف علي نسب التنفيذ وتذليل المشكلات ومعاينة الأعمال التي تم تسليمها وتلافي الملاحظات؛ حيث قاموا بتفقد أعمال إنشاء مبنى الملحق الجديد بمستشفي حميات بنها بتكلفة إنشائية 60 مليون جنيه، والتي تشمل 16 وحدة غسيل كلوي و19 سرير عناية وجاري التشغيل فى والافتتاح في العيد القومي للمحافظه خلال الشهر الجاري

ومن جانبه استمع المحافظ، خلال الجولة إلى شرح من وكيل وزارة الصحة حول الإمكانيات وعدد أسرة العناية المركزة بالمستشفي، مؤكدا أن المستشفى مازالت تقدم الخدمة الصحية الأهالى القليوبية رغم دخولها مرحلة التطوير.

واستكملا الجوله بتفقدا أعمال إنشاء مستشفى طوخ المركزي، لمتابعة ما استجد من أعمال، وذلك لإدخالها ضمن منظومة الصحة بالقليوبية، وتقديم خدمة صحية لائقة لمواطني مدينة طوخ والقرى المجاورة لها، وخدمة حالات الطوارئ التي تنتج عن حوادث على الطريق الزراعي

حيث تفقد عدة أقسام بمبنى المستشفى منها قسم العناية المركزة وقسم معامل التحاليل الشاملة والصيدلية وغرف العمليات والغرف الخاصة بالمرضى (الداخلي) ووحدة الغسيل الكلوي وقسم حضانات الأطفال.

ومن الجدير بالذكر أن المستشفي تقع على مساحة 11 ألفا و200 متر مربع، ويقع المبنى الرئيسي على مساحة 3950 متر مربع، بطاقة استيعابية 98 سريرا، حيث يشمل المبنى قسم العناية المركزة بسعة 23 سريرا، بواقع 17 سرير عناية مركزة وعزل، و4 أسرة عناية أطفال وعزل، وعدد 59 سرير داخلي، و16 حضانة للأطفال المبتسرين بتكلفة تصل الى 580 مليون جنيه حتى الآن.

وأضاف المحافظ، أن المبنى الرئيسي يضم 13 عيادة خارجية وعيادتين لطب الفم والأسنان، وكذلك قسم الطوارئ، وصيدلية، وقسم للعلاج الطبيعي، وقسم الأشعة (سينية، ورنين مغناطيسي، وموجات فوق صوتية، ومقطعية)، كما يضم المستشفى 4 غرف عمليات ووحدة للغسيل الكلوي، بطاقة 20 سريرا، وقسم للمعامل، وقسطرة القلب، وغرف للولادة الطبيعة والقيصرية، فضلا عن 5 أسرة للرعاية المتوسطة، ومدرسة للتمريض، وسكن للأطباء.

أوضح الدكتور انور إسماعيل مساعد وزير الصحه للمشروعات القوميه، بان النسبه التنفيذيه لمقايسه المشروع 88%، بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال توصيل كابلات الكهرباء بمحيط المستشفى بالكامل، ووجه المحافظ خلال تفقده لمبني المستشفي وجه بسرعه الانتهاء من توصيل خطوط المياه اليوم

ثم استكمل الجوله بمتابعه أعمال إنشاء مستشفى شبين القناطر المركزي، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، في مجال الصحة بمدينة شبين القناطر؛ للوقوف على نسب التنفيذ الفعلية على أرض الواقع ولتذليل كافة المعوقات وإدخالها الخدمه في اقرب وقت ممكن

واستمع المحافظ لشرح تفصيلي عن الأعمال الانشائيه من المهندس علي الصياد مدير المشروع حيث يشمل المشروع ٣٨٠ سرير مكون من ( ٤٨ غسيل كلوي -٦ غرف عزل -٢٧عنايه مركزيه -٨عنايه أطفال -٦ عمليات -٢١حضانه -٢٣عيادات -٣٥غرف كشف -١٥ علاج طبيعي -١٧٣ سرير اقامه ) كما تقع المستشفي على مساحة 16 ألف متر مربع، والمبنى الرئيسي مُقام على مساحة 4500 متر مربع، وستصل تكلفة الأعمال الإنشائية إلى 3.2 مليار جنيه، ويقوم على التنفيذ والإشراف الجهاز المركزي للتعمير تنفذه شركه الشروق للمقاولات

وأكد المحافظ، خلال تفقد أن المستشفى صرح طبي ضخم تم إنشاؤه في وقت قياسي لخدمة جميع المراكز الطبية بمبادرة حياة كريمة، مشيرا إلى أنه جاري العمل علي قدم وساق للانتهاء من إنشاء المستشفى خلال هذا العام، موضحا أن المستشفى مكون من 4 مباني مختلفة، المبني الرئيس للمستشفى بالإضافة إلي مبني لتجميع البلازما ومدرسة للتمريض ومبني للغازات الطبية، ووصلت إجمالي نسبة تنفيذ الخرسانية ٩٠ ٪؜

وأضاف عطيه ، أنه تم الانتهاء من توريد جميع مكونات المستشفي ومكونات الشيلر والمحولات وجاري العمل بتأسيس منظومة التكييف المركزي والحريق، بالإضافة إلي التشطيبات الداخلية وأعمال المحارة والسباكة في الأدوار التي تم الانتهاء من صبها حيث تم تكثيف العمل خلال الفترة الماضية وتشهد المستشفى تطورا ملحوظا في الإنشاءات.

وفي مبني البلازما جاري أعمال التشطيبات النهائية والدهانات في الطابق الأول والثاني، بالإضافة إلي أعمال البلاط والسيراميك ووصلت تنفيذ المبني بالكامل إلي ٩٠ ٪؜ كما تم الانتهاء من الهيكل الخرساني لمبني مدرسة التمريض، وجاري أعمال البناء في جميع الطوابق كم تم الانتهاء أيضا من إنشاء المباني الإدارية من غرف المحولات والمولدات وغرف الحراسة والأمن والأسوار

واختتم الجوله بتفقد مستشفي القناطر الخيريه المركزي بتكلفة إجمالية ٤٨٥ مليون جنيه والتي تتكون من ٨ غرف عمليات وغرفتين مناظير و٣١سرير عناية مركزة، بالإضافة إلى ٢٤حضانة للأطفال.

كما تحتوي المستشفى على عدد ٣٨جهاز للغسيل الكلوي ويبلُغ عدد الأسرة ٢٢٠سرير، وتفقدَّ “المحافظ” العربات المُتنقلة المتواجدة داخل المستشفى والتي من بينها سيارة متنقلة للأشعة مجاناً والتابعة لإدارة الأمراض الصدرية بالوزارة.

كما التقى “المحافظ” بالمواطنين والمرضى واستمع إلى مشاكلهم، موجهاً بحلها فوراً وحسن معاملتهم، مع توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، لرفع العبء عن كاهل المواطنين، مؤكدا أن المستشفي لكونها صرحاً طبياً متميزاً يحتوي على جميع التخصصات التي يحتاج إليها المرضى .

كما تفقد المحافظ مبني الحروق بالقناطر الخيريه ، والذي تم إنشاؤه بتكلفة 300 مليون جنيه، ويعد أول مستشفى تخصصي يتم إنشاؤها بالمحافظة لعلاج الحروق، والمقامة على مساحة 1000 متر مربع.

حيث يشمل المبني مركز الحروق «عيادات خارجية – صيدلية –غرف أشعة مقطعية – طوارئ- إنعاش قلبي – 4 أسرة كشف وتوجيه – 4 أسرة تدخل طبي –2 إفاقة – غرفة إسعاف أطفال- 3 غرف حمام مائي- 3 غرف عمليات –معمل بنك جلد – 9 غرف عناية مركزة –غرفة غسيل كلوي –غرفة معالجة غير مائية – قسم تعقيم مركزي – قسم علاج طبيعي – قسم إقامة للمرضى بسعة 12 سريرا- معمل دم – معمل كيميائي – معمل بكتريولوجي