مدرب نيس الفرنسى يستعجل إدارة النادى لحسم صفقة محمد عبد المنعم

كشفت تقارير إعلامية، أن هناك حالة من القلق تسيطر على إدارة نادى نيس الفرنسى، فى ظل عدم الوصول لاتفاق مع النادى الأهلى للتعاقد مع مدافع الفريق محمد عبد المنعم بداية من الموسم الجديد.

ويتمسك نادى نيس الفرنسى بالتعاقد مع مدافع الأهلى محمد عبد المنعم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، فى ظل قناعتهم بقدرات وإمكانيات اللاعب الفنية، حيث رفعوا قيمة العرض المالى أكثر من مرة من أجل ضم نجم الفريق الأحمر خلال الميركاتو الصيفى الجارى.

وقال موقع «فوتوميركاتو» الفرنسى، إن المدير الفنى لفريق نيس الفرنسى فرانك هايس، استفسر من إدارة ناديه عن موقف المفاوضات مع النادى الأهلى لإنهاء صفقة عبد المنعم فى ظل احتياج الفريق لجهوده بالدورى الفرنسى.

ووصل العرض المالى المُقدم من نادى نيس إلى 4 ملايين دولار من أجل إقناع مسئولى النادى الأهلى بالموافقة على بيع لاعبه، بعدما كانت بداية المفاوضات بتقديم عرض بقيمة 2.5 مليون حتى وصل العرض إلى 3 ملايين دولار، وفى نهاية المطاف وصلت قيمة العرض المالى للأهلى إلى 4 ملايين دولار، وطلب النادى الفرنسى دفع جزء من الصفقة والجزء الآخر على مدار 3 سنوات، وهو ما يتحفظ عليه مسئولو النادى الأهلى.

ويرغب الأهلى فى الحصول على 6 ملايين دولار نظير الموافقة على بيع محمد عبد المنعم فى الميركاتو الصيفى الجارى بخلاف نسبة 20% من عائد بيع اللاعب لأى نادٍ فى المستقبل.