موتيابا يتنازل عن جزء من مستحقاته بعد أن طلب جوميز رحيله

كشف المتحدث الرسمى لنادى الزمالك أحمد سالم، تفاصيل رحيل الأوغندى ترافيس موتيابا لاعب الفريق عن القلعة البيضاء، بعد فسخ تعاقده بالتراضى.

وكتب أحمد سالم، عبر صفحته على «فيسبوك»: «رداً على ما يثار من شائعات حول رحيل موتيابا لاعب منتخب أوغندا لزم التنويه عما يلى أولا.. تعاقد نادى الزمالك مع اللاعب على سبيل الإعارة بنية الشراء فى الانتقالات الشتوية، وقام بسداد مبلغ 30 ألف دولار فقط لا غير لناديه مع إمكانية الشراء فى نهاية الموسم مقابل 150 ألف دولار».

وأضاف أحمد سالم: «ثانيا.. تم استطلاع رأي المدير الفني جوزيه جوميز حول تفعيل عقد الشراء، إلا أنه أكد أنه لن يعتمد عليه فى ظل رغبته فى الاعتماد على ناشئى النادى، الذى يري فيهم مواهب تستحق ارتداء فانلة الزمالك.. ثالثا.. إجمالى ما تقاضاه اللاعب من خزينة النادي منذ توقيعه في يناير مليون وستمائة ألف جنيه مصرى، ما يعادل 32 ألف دولار فقط لا غير، وتم توجيه الشكر له بعد أن تنازل عن جزء من مستحقاته والاتفاق علي جدولة ما تبقى وهو مبلغ 700 ألف جنيه مصري على قسطين فى نهاية العام ما يعادل 14 الف دولار».

واختتم المتحدث الرسمى لنادى الزمالك أحمد سالم، حديثه قائلًا: «ونتمنى للاعب كل التوفيق ونناشد الجميع تحري الدقة فيما ينشر من أخبار وأرقام مضللة تهدف إلى إثارة الجدل سعيا وراء التريند».