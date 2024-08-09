الزمالك ينتظر عودة زيزو والفحص الطبى يحدد حجم إصابته

ينتظر الجهاز الطبى للزمالك عودة نجم الفريق أحمد سيد «زيزو»، لخضوعه لفحوصات طبية بعد الإصابة القوية التى تعرض لها مع المنتخب الأوليمبى، في مباراة المغرب فى أولمبياد باريس 2024، وتسببت فى خروجه مبكراً من اللقاء الذى انتهى بخسارة الفراعنة الكارثية 6-0.

وقرر الجهاز الطبى للزمالك خضوع «زيزو» لفحوصات طبية مكثفة، لتحديد حجم إصابته وموقفه من العودة لتدريبات الفريق الأبيض، خاصة أنه من العناصر والركائز الأساسية التى لا غنى عنها فى صفوف القلعة البيضاء.

وعلّق أحمد سيد «زيزو» عبر حسابه على إنستجرام، على إصابته فى مباراة المنتخب الأولمبى مساء أمس «الخميس»، قائلا: «الحمد لله فى السراء والضراء.. الحمد لله فى النعيم والشقاء.. الحمد لله فى الصحة والداء.. الحمد لله فى النعمة والبلاء.. الحمد لله فى كل قضاء”.

وكان زيزو خرج مصاباً في بداية الشوط الأول، ليستقبل المنتخب بعد خروجه ستة أهداف على مدار الشوطين.