بعد التتويج بالدورى رسمياً.. جلسة خاصة بين كولر ومسئولى الأهلى

يعقد المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى السويسري مارسيل كولر، جلسة خاصة مع مسئولى النادى خلال الساعات المقبلة، من أجل حسم عدة ملفات هامة خاصة بفريق الكرة.

ويرغب كولر فى التحدث مع مسئولى القلعة الحمراء، من أجل التنسيق لعدة أمور خاصة بالفريق خلال الفترة المقبلة، وأبرزها صفقات النادى خلال الصيف الجارى، والمدرب الذى سيقود الفريق فى مباريات الدوري المقبلة خلال سفر كولر فى رحلته إلى سويسرا.

كما تتطرق جلسة كولر مع الأهلى إلى موقف النادى النهائى من بطولة كأس مصر، والتي سبق واعترض الأهلى على مواعيدها التى تم إعلانها مؤخراً، بسبب ضيق الوقت وتلاحم المواسم، ورغبة الأهلى فى حصول لاعبيه على راحة سلبية قبل الموسم الجديد، وسيتم التحدث أيضاً بشأن مترجم كولر خالد الجوادى الذى بات قريباً من الرحيل عن النادى بسبب أزماته الأخيرة مع المدير الفنى ولاعبى الفريق.