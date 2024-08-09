الأهلى يبدأ تسويق “كهربا” ويناقش العروض المحلية والخارجية لضم اللاعب

فتح مسئولو النادي الأهلي باب مناقشة العروض التي وصلت خلال الأيام الماضية لضم أكثر من لاعب بالفريق يأتي في مقدمتهم ، محمود عبد المنعم كهربا بعدما قرر مارسيل كولر المدير الفنى رحيل اللاعب، رافضاً فكرة بقائه مع الفريق الموسم المقبل بشكل قاطع.

وأخطر مارسيل كولر إدارة النادى برفضه تواجد كهربا فى التدريبات الموسم المقبل لذا فتح مسئولو الأهلى «مزاد» لبيع كهربا خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية، حيث يرغب النادى فى بيعه لأحد الأندية الخارجية أو الداخلية، وإن كانت العروض الخارجية بدأت تتراجع بشكل واضح فى الفترة الماضية، حيث إزادات رغبة أكثر من نادى داخلى فى ضم اللاعب يأتى فى مقدمتهم، نادى زد إف سى الذى تفاوض مع اللاعب ويترقب إنهاء الصفقة بشكل رسمى مع النادى الأهلى.

وقالت مصادر فى النادى الأهلى، أن رحيل كهربا بات قراراً نهائياً، فى ظل توتر علاقته بالمدير الفنى بشكل واضح الفترة الأخيرة، وهو ما ظهر بوضوح فى استبعاد اللاعب من المباريات الماضية، وآخرها مواجهات الفريق أمام البنك الأهلى والمقاولون العرب وسموحة.