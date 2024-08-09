بعد حسم درع الدورى.. كولر يصعد مجموعة من الشباب للمشاركة مع الأهلى

استقر الجهاز الفنى للأهلى بقيادة مارسيل كولر، على تصعيد مجموعة من اللاعبن الشباب الذين سبق لهم التدرب مع الفريق الأول، من أجل المشاركة فى المباريات المتبقية عقب حسم الدرع رقم 44 بشكل رسمى فى مباراته أمام سموحة أمس «الخميس».

ويقوم الجهاز الفنى للأهلى بتصعيد مجموعة من اللاعبين، مثل: إبراهيم عبد الحكيم ومصطفى أبو الخير وسمير محمد ومعتز محمد وعلى نادر شوقى وأحمد طعيمة يوسف عبد الحفيظ وأحمد أشرف، بالإضافة إلى الثلاثى الذين يتواجدون مع الفريق الأول وهم محمد عبد الله وأحمد عابدين وريندورف سارباه.

وكان فريق النادى الأهلى، قد توّج ببطولة الدورى المصرى الممتاز للمرة الـ44 فى تاريخه، بعدما حقق فوزاً قاتلاً على نظيره فريق نادى سموحة بهدف نظيف، خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس «الخميس»، على ملعب استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، والمؤجلة من الجولة الـ24 لبطولة الدورى الممتاز.

سجل هدف الأهلى، «صاحب القاضية» محمد مجدى «أفشة»، فى الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع من تمريرة رائعة من عمر كمال، أحسن أفشة استغلالها وسجل هدفًا رائعًا، ليُعلن فوز الأهلى والتتويج ببطولة الدورى قبل 3 جولات من نهاية الدورى بالنسبة للمارد الأحمر.

وبهذه النتيجة، يرفع الأهلى رصيده إلى 81 نقطة بعدما لعب 31 مباراة، حقق الفوز فى 26 لقاء وتعادل فى 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 71 هدفًا وتلقت شباكه 24 هدفًا.

فيما يأتى سموحة فى المركز السادس برصيد 48 نقطة بعدما لعب 32 مباراة، فاز فى 13 لقاء وتعادل فى 9 مواجهات وخسر 10 مباريات، وسجل لاعبوه 36 هدفًا وتلقت شباكه 35 هدفًا.