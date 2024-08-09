طلب برلماني للحكومة بشأن فشل البعثة المصرية في أولمبياد باريس

تقدم النائب محمد الجبلاوي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجهًا إلي رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحادات بشأن فشل البعثة المصرية في أولمبياد باريس ٢٠٢٤.

وقال الجبلاوي خلال طلب الإحاطة: إن البعثة المصرية في أولمبياد باريس تعد أكبر بعثة إفريقية شارك فيها 164 لاعبا في 22 رياضة مختلفة خلال أولمبياد باريس بواقع 148 لاعبا ولاعبة أساسيين و16 لاعبا احتياطيا، والبعثة لم تستطع تحقيق أي إنجازات تذكر سوى ميدالية حتى الآن قبل 4 أيام عن الختام، مطالبا وزير الشباب والرياضة اشرف صبحي بسرعة اتخاذ القرار المناسب ومحاسبة كل من تورط في فشل البعثة المصرية .

وأشار النائب إلى أن هذا البعثة وصل تكلفتها إلي ما يزيد عن ١٠٠ مليون جنية ، مطالبا بمحاسبة كل المسئولين عن فشل هذه البعثة في تحقيق أي انتصار أو تقديم اى إنجازات تحسب لها، كما طالب بحل هذه الاتحادات والنقابات الرياضية للمهن الرياضية التى بها كل أنواع الفساد المالي والادارى واسترداد بدل السفر لأعضاء هذه الاتحادات والإعلان عن الحل ورجوع بند الدورتين فقط لمجالس الإدارات.

كما طالب بضرورة عودة أندية ومراكز الشباب بالصعيد التى تم استبعادها لضمان بقائهم لعده دورات.