سؤال برلماني يطالب بكشف أسباب فشل البعثة المصرية في الأولمبياد ومسئولية إهدار المال

تقدم النائب خالد أبونحول عضو مجلس النواب بسؤال برلماني موجه الي رئيس مجلس الوزراء وزير الرياضة بشأن المسؤول عن فضيحة المنتخب الأوليمبي وفشل البعثة المصرية في 50 لعبة جماعية وفردية وإهدار أموال البعثة على سفر أعداد مع اللاعبين لا فائدة لها.

وأوضح عضو مجلس النواب في سؤاله أن المنتخب المصري الأولمبي خصل على فضيحة بنتيجة غير مُشرفة، فرغم معاناة اللاعبين المشاركين في البعثة هذا العام وتدريبهم بأقل الإمكانيات، إلا أن هناك شبهة فساد واضحة بسبب الإهمال وسوء التنظيم وفشل الترويج للألعاب قبل فترة من البطولة، وعدم إعداد اللاعبين على أعلى مستوى لنفاجأ بكوارث في التجهيز والتنظيم والمنافسة.

وأشار أبونحول إلى أن تعامل منظومة الرياضة الحالية مع اسم دولة كبيرة مثل مصر وخاصةً في مجال الرياضة، لم يكن على قدر من المسؤولية بل سبّب هزيمة معنوية لكل مواطن مصري، خاصة بعد الهزيمة الفادحة أمام منتخب المغرب صفر مقابل 6 أهداف كشفت عن مدى إخفاق الفرق المشاركة والتراخي في مسؤولية حمل اسم مصر.

وأوضح عضو مجلس النواب أنه لم تحقق مصر أي بطولة أو حتى خروج مشرف هذا العام يحفظ ماء الوجه، سواء في لعبة جماعية أو فردية، بينما النتائج جاءت كاشفة عن فساد ينخر في المنظومة الرياضية بمصر، ولابد من فتح هذا الملف والتحقيق في ما يتم إهداره من وقت وأموال وتخليص مصالح، دون الاهتمام برعاية الشباب المشارك، فعلى أي شيء تم صرف أكثر من مليار جنيه على بعثة هذا العام.

وأشار النائب إلى أن مصر لم تحصد في النهاية سوى برونزية واحدة حصدها اللاعب محمد السيد بخروج مشرف، ولكن فضيحة المنتخب الأولمبي غير مبررة وخروج باقي اللاعبين أو حصدهم المركز الأخير. كما نشير إلى وإهدار أموال البعثة على سفر أعداد مع اللاعبين لا فائدة لها فلماذا يسافر 8 أشخاص مع اللاعب وما فائدتهم وما معايير اختيار الإداريين في اتحادات تلك الألعاب وكيف يتم إدارة هذه الرياضات.

وبناء على ما سبق، طرح النائب سؤال على وزارة الرياضة ومطالبًا الحكومة بكشف المسئول عن فضيحة المنتخب الأوليمبي وفشل البعثة المصرية في 50 لعبة جماعية وفردية وعدم حصد ميداليات إلا برونزية وحيدة رغم صرف أكثر من مليار جنيه!!