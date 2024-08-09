وزارة العمل: ورشة عمل لاستعراض الأهداف الاستراتيجية والأنشطة فى برنامج عمل الحكومة الجديد

قالت وزارة العمل فى بيان لها ، أن الادارة العامة لشؤون المرأه والطفل شاركت فى فعاليات ورشة عمل بمقر المجلس القومى للمرأة بمدينة نصر، وذلك لاستعراض الأهداف الاستراتيجية والبرامج الرئيسية والفرعية فى برنامج عمل الحكومة الجديد 2024- 2027 ، ومتابعه وتقييم مؤشرات الاستراتيجيه الوطنية لتمكين المرأةالمصرية ، وتشبيك خطة الادارة، ووحداتها بالمديريات مع إستراتيجية وزارة العمل ورؤيه مصر ٢٠٣٠ ، وكيفيه تطبيق معايير تحسين آداء العاملين بالوحدات الفرعية التابعة للإدارة العامة ، واستعراض خطوات اعداد الموازنة المقترحة وفق مصفوفة البرامج والآداء المراعي للمساواة بين الجنسيين وتكافؤ الفرص وتمكين المرأة، يأتى ذلك فى إطار سلسلة من اللقاءات والاجتماعات التى تستهدف العاملين بالإدارة العامة لشؤون المرأة والطفل بوزارة العمل ووحداتها الفرعية بمديريات العمل بالمحافظات ، وشارك فى الفعاليات : إيمان خليفة الأمين العام للمجلس، والدكتورة شيرين عبد الحي مدير عام الادارة العامة لشؤون المرأة والطفل ، وشيماء نعيم مدير عام الإدارة العامة للاستراتيجية بالمجلس ، ومحمد السبكى مستشار وزير المالية ورئيس وحدة البرامج والأداء بالوزارة ، وعدد من العاملين بالاداره العامة لشؤون المراة والطفل ، وممثل عن ادارة علاقات العمل بالوزارة ، وشؤون المنظمات النقابية ، كما شارك في اللقاء مني زين وكيل مديرية البحيرة ، ولمياء بعيلة مدير الرعاية ومسؤولى المرأة ببورسعيد والفيوم وجنوب سيناء وأسوان والقاهرة والقليوبية ، والجيزة ..

وأفادت الوزارة فى بيانها ، أن تلك الورشة تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، بتكثيف الجُهود من أجل تنفيذ خطة الوزارة في كافة الإدارات ، والمُديريات، وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم، وتكثيف التوعية والتثقيف حول الإلتزام بمعايير العمل الدولية وتطبيق أحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة ، والإهتمام بتمكين المرأة إقتصادياً ، وزيادة نسبة مشاركتها فى سوق العمل ، وتوفير فرص عمل لائقة لها ، وكذلك فرص للتدريب المهنى المجانية التى تؤهلها لدخول سوق العمل ، وتفعيل دور وحدة المساواة بين الجنسين بالمحافظات ، وأضافت الدكتورة شيرين عبد الحى مدير عام الإدارة العامة لشؤون المرأة والطفل ، أنه أفتتحت فعاليات ورشة العمل ايمان خليفة الأمين العام للمجلس القومى للمرأة، والتى أشادت بالتعاون المشترك مع وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات المختلفة على المستوى المركزى والمحلى ، خاصة منذ اطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وأوضحت ان الهدف من ورشة العمل هو التعرف على التقدم المحرز فى تحقيق محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ ، وكيفية وضع الخطط والأنشطة مراعية لاحتياجات المرأة بكافة فئاتها ضمن خطة عمل الوزارة وصياغة المؤشرات، والوصول الى آلية المتابعة الدورية للجهود المبذولة من أعضاء الوحدة فى تنفيذ محاور الاستراتيجية ، كما أكدت شيماء نعيم مدير عام الإدارة العامة للاستراتيجية بالمجلس ، على أن ورشة العمل ناقشت اجراءات تفعيل دور الوحدة مع وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات الأخرى لتشبيك الجهود ورشادة الإنفاق العام وتحقيق عائد على صاحبات الأعمال من البرامج التدريبية بتوفير فرص التصدير للخارج والتسويق الاليكترونى ، والإستعانة بخبراء فى تحسين المنتجات الى جانب التسويق الجيد لفرص التشغيل وتشبيك الخريجات مع أصحاب الأعمال وكفاءة التدريب التحويلى من أجل خفض معدلات بطالة الاناث وزيادة مساهمتهن فى الناتج المحلى الإجمالى ، كما إستعرض محمد السبكي التطبيق العملى لتحقيق أهداف خطة وزارة العمل ، وأشار إلي تعريف وخصائص وحدة موازنة البرامج والأداء ..