وزارة العمل: متابعة ورش تدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل ببورسعيد

تابعت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد ، سير العمل بورش التدريب المهنى بالمركز الثابت بمديرية بورسعيد ،وعمل جولة تفقدية لورش التفصيل والخياطة والبرنامج التدريبى المجانى المنعقد لعدد ٢٧ متدربة، فى إطار مبادرة مهنتك مستقبلك ، لتدريب الشباب والفتيات بالمحافظات على المهن التى يحتاجها سوق العمل الداخلى والخارجي ، التى أطلقتها الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، كذلك متابعة ورشة التدريب على مهنة صناعة الضفائر الكهربائية بمركز التدريب فى إطار بروتوكول التعاون بين الوزارة وشركة se wiring systems Egypt ، شركة سوميتومو ايجيبت لصناعة الضفائر الكهربائية للسيارات ، ياتى ذلك ضمن تنفيذ خطة التدريب للعام الجديد 2024 – 2025 ، والتى يجرى تنفيذها بمراكز التدريب المهنى الثابتة ووحدات التدريب المتنقلة التابعة للمديريات بالمحافظات ، لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم لدخول سوق العمل ، مع الإهتمام بالتمكين الاقتصادى للمرأة ، وكذلك التنسيق والتعاون مع جهات التمويل المختلفة المتاحة لراغبى العمل الحر وريادة الأعمال، وبدء المشروعات الصغيرة والمتوسطة ..

وأوضح عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد ، فى تقريره للوزارة ، ان تلك التدريبات تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران لمديريات العمل بالمحافظات ، بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين وتوفير مزيد من فرص التدريب المهنى المناسبة لهم بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل داخل المحافظات ، و تأهيل الشباب والفتيات لسوق العمل على المهن المستحدثة وفي إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” ، ومبادرة” مهنتك مستقبلك ” ، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،وأضاف مدير المديرية ، أنه بعد إنتهاء الدورة التدريبية والتى يتم تنفيذها وفقا لخطة التدريب المهنى الموضوعة ، يحصل المتدرب على شهادة إتمام التدريب المعتمدة من المديرية ، ومميزات البرامج التدريبية المقدمة ، أن التدريب مجانى، ويتم التدريب وفق أحدث المناهج التدريبية ، كما يتم توفير المستلزمات والأدوات التدريبية مجاناً ، تحت إشراف فريق العمل بمركز التدريب: الكيميائية منار العوضى مدير المركز ،وهانى عيسى الموجه الفنى ، ونهلة أبو العزائم مدربة قسم التفصيل والخياطة.