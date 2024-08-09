وزارة العمل: متابعة دورات تدريبية على مهن يحتاجها سوق العمل بسوهاج

تابعت مديرية العمل بمحافظة سوهاج فعاليات 5 دورات تدريبية مجانية للشباب من أبناء المحافظة ، وذلك بمركزي التدريب المهني بسوهاج و الكوثر ، حيث جرى متابعة تنفيذ دورتين بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى WFP التابع للأمم المتحدة ، من خلال بروتوكول التعاون المشترك الموقع بين وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمى، والذى يهدف إلى توفير فرص تدريبية لمناطق حياة كريمة لتعليمهم بعض المهن التي تؤهلهم لإقامة مشروعات صغيرة ، وذلك لتدريب الشباب على المهن التى يتطلبها سوق العمل ، مدة البرنامج تتراوح بين ٣٦ إلي ٤٦ يوم تدريبي ، تشمل التدريب علي المهارات الحياتية ثم التدريب الفني علي مهنتي التطريز بمركز تدريب مهني سوهاج و الخياطة والتفصيل بمركز تدريب مهني الكوثر تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، فى إطار مبادرة وزارة العمل ” مهنتك مستقبلك ” ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” وذلك بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ، ومن مميزات هذه التدريبات : توفير كافة مستلزمات التدريب وبدل انتقال يومي ، وتشمل ندوات تثقيفية في حقوق العمال وواجباتهم والسلامة والصحة المهنية والمهارات الحياتية اللازمة إضافة للتدريب العملي داخل ورش مراكز التدريب المجهزة بأحدث الأجهزة والأدوات اللازمة والتقييم المستمر طوال فترة التدريب .

وأوضح الدكتور حازم علي حسن مدير مديرية العمل بسوهاج فى تقريره للوزارة ، ان تلك التدريبات تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران للمديريات بالمحافظات، بمتابعة الدورات التدريبية المجانية التي توفرها وزارة العمل للشباب من الجنسين ، لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم على تلك المهن وفقاً للتطورات والإحتياجات التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ، وحث الشباب علي الإستفادة من الخدمات التدريبية التي تقدمها الوزارة ، والعمل علي تطوير منظومة التدريب المهني خاصة في المجالات الفنية تماشيًا مع توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وأضاف مدير المديرية أن مدة التدريب شهر لكل دورة بواقع 20 يوم تدريبي ، بإجمالى 100 ساعة تدريبية لكل دورة ، وشارك في عمليات متابعة الدورات التدريبية : احمد يمني مدير إدارة التدريب المهني ، واحمد زيدان مدير مركز التدريب المهني بالكوثر ، وأشار مدير المديرية إلى أن البرامج التدريبية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع البرنامج الأغذية العالمي تحظي بإقبال كثيف من الشباب وتوجد قوائم انتظار في كل البرامج التدريبية ستكون لهم الأولوية في التدريبات القادمة ..