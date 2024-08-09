وزارة العمل: جولة تفقدية لشركات الإسماعيلية لتعزيز العلاقات بين طرفي الإنتاج

نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية جولة ميدانية لشركة انفا تكستايل لصناعه الجوارب بالمنطقة الحرة الاستثمارية بالاسماعيليه، وذلك فى إطار سلسلة الزيارات الميدانية التي تنظمها المديرية بشكل دورى على منشآت القطاع الخاص والاستثماري الموجودة داخل المحافظة للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة ، وتكثيف التعاون والتنسيق مع تلك الشركات والمصانع لتوفير فرص تدريب مهنى ملائمة وفرص عمل حقيقية للشباب داخلها ، تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة ، الجولة شملت شرح تاريخ المصنع من بدايته حتى الآن ، واستعراض خطط الإخلاء في حالات الطوارئ ، كما تم عمل جولة داخل المصنع ، والتحدث مع العاملين داخل صالة الإنتاج بالشركة ، ومتابعة أحوالهم ، وسير العملية الانتاجية ، والإستماع للعاملين وتشجيعهم على العمل وزيادة الإنتاجية ، وكذلك تفقد منتجات الشركة ، والتى يعمل بها ٥٥٠ عامل .

وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية فى تقريره للوزارة ، أن تلك الزيارة تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بالتواجد المستمر بين العمال فى المنشآت وإحكام الرقابة على تطبيق أحكام القانون من خلال الأجهزة التابعة للمديريات بالمحافظات ، والعمل على توفير فرص عمل لائقة وحقيقية للشباب من الجنسين داخل منشآت القطاع الخاص ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، وأضاف مدير المديرية أنه قام بعمل جولة تفقدية لشركة أنفا تكستايل لصناعة الجوارب بالمنطقة الحرة الاستثمارية ، استقبله خلالها المدير التنفيذي للمجموعة ، وخالد أنور مدير عام شئون العاملين ، كما رافقه فى الجولة ابراهيم حلمي مدير العلاقات العامة ، وسامية عبد السلام مديرة إدارة التفتيش العمالي ، وحمدي النجار مفتش تفتيش عمل ..