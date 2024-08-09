وزارة العمل: ندوة للتوعية حول أحكام تشغيل النساء والحقوق والواجبات فى القانون بالمنيا

نظمت مديرية العمل بمحافظة المنيا ، من خلال مكتب عمل ديرمواس ندوة للتوعية للعاملات بمصنع ليناتكستليز ابر ايجيبت للملابس الجاهزة بمركز ديرمواس بمحافظة المنيا ، بعنوان أحكام تشغيل النساء طبقا لقانون العمل 12 لسنة 2003، بحضور 50 عاملة من العاملات بالمصنع ، حيث تناولت الندوة التوعية بالقرارات رقم 43 ، و44 لسنة 2021، وتشجيع المرأة على التدريب على المهن المختلفة ، وتوجيهها لسوق العمل ، لتمكينها فى كافة مجالات المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، لما لذلك من أثر فى تنمية المجتمع وتقدمه يأتى ذلك فى إطار جهود المديرية فى تفعيل دور الوحدة للقيام بدورها فى دعم قضايا المساواة بين الجنسين، والحياة الاقتصادية، وتحقيق المساواة، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وحماية المرأة في مواقع العمل ودعم المرأة في كافة المجالات، وتمكينها اقتصاديا وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص في التدريب والتشغيل والترقي، ونشر الوعي فيما يخص حقوق المرأة وواجباتها وفي مجال العمل، فضلا عن زيادة مشاركة المرأة في العمل النقابي العمالي، وزيادة معدلات تشغيل النساء ..

وأوضحت ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا ، فى تقريرٍ للوزارة ، أن تلك الندوات تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، للمديريات بالمحافظات ، بتكثيف عمليات التوعية والتثقيف بأحكام القانون ومواده وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال، لمديريات العمل بالمحافظات ، وحرصه على تعزيز علاقات العمل بين جميع أصحاب الأعمال والعمال في مواقع الإنتاج ،وصناعة بيئة عمل لائقة يستفيد منها طرفي العملية الإنتاجية ،وتستمر معها عجلات الإنتاج نحو الدوران،للمشاركة في عملية التنمية التي تشهدها البلاد ، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأضافت مدير المديرية ،أن الندوة ألقى محاضراتها مصطفى فتحى مدير مكتب عمل ديرمواس ، كما جرى الرد خلالها على أسئلة واستفسارات الحضور حول موضوعات الندوة وما يتعلق بحقوق المرأة العاملة التي أقرها قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له ، مؤكدة الاستمرار فى نشر التوعية والتثقيف حول أحكام القانون بين العاملين بمختلف المنشآت العاملة داخل المحافظة ، لتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية وتحقيق مزيد من الإنتاجية وتشجيع الإستثمار فى ظل الجمهورية الجديدة ..