إسبانيا تفوز على فرنسا بخماسية وتحرز ذهبية كرة القدم فى أولمبياد باريس 2024

توج المنتخب الإسبانى بذهبية مسابقة كرة القدم في أولمبياد “باريس 2024″، بعد فوزه على نظيره الفرنسى البلد المضيف فى النهائى بنتيجة 5-3 بعد التمديد لشوطين اضافيين اليوم “الجمعة”.

افتتح المنتخب الفرنسى التسجيل عن طريق إنزو ميلوت فى الدقيقة 11 من زمن الشوط الأول، وسريعا تعادل فيرمين لوبيز لإسبانيا فى الدقيقة 18 ثم أضاف اللاعب ذاته الهدف الثانى في الدقيقة 25 من نفس الشوط.

وفى الدقيقة 28 أحرز أليخاندرو باينا رودريجيز الهدف الثالث لـ”لاروخا” من ركلة حرة مباشرة، لينتهى الشوط الاول بثلاثية مقابل هدف لفرنسا.

وعاد “الديوك” بقوة فى الشوط الثانى وأحرزوا هدفين عن طريق ماجنيس أكليوش فى الدقيقة 78، وجون فيليب ماتيتا من ركلة جزاء فى الدقيقة 90+3، فانتهى الوقت الأصلى من المباراة على وقع التعادل الإيجابى (3-3) فاحتكم المنتخبان إلى الوقت الإضافى.

وفى الشوط الإضافى الأول عاود المنتخب الإسبانى تقدمه محرزا الهدف الرابع عن طريق البديل سيرجيو كاميلو فى الدقيقة 100.

وفى ظل الاندفاع الفرنسى لإدراك التعادل حسم الإسبان الأمور تماما بتسجيل الهدف الخامس من هجمة مرتدة رائعة أنهاها كاميلو فى الدقيقة 120+1.

وهذه هي الميدالية الذهبية الثانية فى تاريخ إسبانيا، فى مسابقة كرة القدم للرجال عقب الأولى التى أحرزها منتخب “لا روخا”، فى أولمبياد برشلونة 1992.

فيما فشل المنتخب الفرنسي في إحراز الميدالية الذهبية الثانية فى تاريخ مشاركاته الأولمبية بعد الوحيدة التى حققها فى لوس أنجلوس عام 1984.

ويذكر أن المنتخب المغربى، قد توج بالميدالية بالبرونزية بعد اكتساحه نظيره المصرى بسداسية نظيفة، فى مباراة تحديد المركز الثالث.