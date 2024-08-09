فى تطور مفاجئ.. يحيى عطية الله يخضع للكشف الطبى قبل التوقيع للأهلى

خضع لاعب نادى سوتشى الروسى المغربى يحيى عطية الله، للاختبار الطبى اليوم “الجمعة”، بأحد المستشفيات القريبة من مقر النادى الأهلى بالجزيرة تمهيدًا للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

وقال مصدر فى النادى الأهلى إن يحيى عطية الله وصل إلى القاهرة ظهر اليوم “الجمعة”، برفقة دينو لامبرتى، وكيل أعمال المدير الفنى للأهلى، السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى من أجل إتمام التعاقد مع النادى.

ونجح مسئولو القلعة الحمراء فى الاتفاق مع النادى الروسى على جميع التفاصيل الخاصة بالصفقه ليقترب اللاعب المغربى كثيرًا من ارتداء القميص الأحمر فى الموسم المقبل.

ويُعد يحيى عطية الله أحد مطالب مارسيل كولر لتدعيم الجبهة اليسرى بعد إصابة علي معلول وإجراء جراحة فى وتر أكيلس منذ مايو الماضي وسيستمر فى العلاج والتأهيل منها حتى نوفمبر المقبل.