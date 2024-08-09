قبل سفر مارسيل كولر لسويسرا.. الأهلى يحسم مستقبل 7 لاعبين فى الفريق

يتسلم مسئولو النادى الأهلى من المدير الفنى للفريق السويسرى مارسيل كولر، تقرير عن اللاعبين الذى يرغب فى رحيلهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك قبل سفره لبلاده لقضاء إجازته السنوية.

ويحسم كولر خلال جلسته مع مسئولى الأهلى الموقف النهائى لكل من “محمود كهربا وبيرسى تاو وطاهر محمد طاهر وكريم نيدفيد وخالد عبد الفتاح وحمزة علاء وكريم الدبيس”، سواء بالاستمرار مع الفريق أو الخروج للإعارة، أو الموافقة على رحيلهم بشكل نهائى.

ويرغب كولر فى التحدث مع مسئولى القلعة الحمراء، من أجل التنسيق لعدة أمور خاصة بالفريق خلال الفترة المقبلة، وأبرزها صفقات النادى خلال الصيف الجارى، والمدرب الذى سيقود الفريق فى مباريات الدوري المقبلة خلال سفر كولر فى رحلته إلى سويسرا.

كما تتطرق جلسة كولر مع الأهلى إلى موقف النادى النهائى من بطولة كأس مصر، التى سبق واعترض الأهلى على مواعيدها مارسيل كولر، والتى تم إعلانها مؤخراً بسبب ضيق الوقت وتلاحم المواسم، ورغبة الأهلى فى حصول لاعبيه على راحة سلبية قبل الموسم الجديد، وسيتم التحدث أيضاً بشأن مترجم كولر خالد الجوادى الذى بات قريباً من الرحيل عن النادى بسبب أزماته الأخيرة مع المدير الفنى ولاعبى الفريق.