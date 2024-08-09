بعد اجتياز الكشف الطبى.. يحيى عطية الله يوقع للأهلى

اجتاز المغربى نادى سوتشى الروسى المغربى يحيى عطية الله، الفحص الطبى الذى قام بإجراء الكشف الطبى عصر اليوم “الجمعة”، بأحد المستشفيات القريبة من مقر النادى الأهلى بالجزيرة.

وقال مصدر فى النادى الأهلى إن يحيى عطية الله، وقع للأهلى منذ قليل، بعد اجتياز الكشف الطبى عقب الوصول للقاهرة ظهر اليوم “الجمعة”، برفقة دينو لامبرتى وكيل أعمال المدير الفنى للأهلى السويسرى مارسيل كولر.

ونجح مسئولو القلعة الحمراء فى الاتفاق مع النادى الروسى على جميع التفاصيل الخاصة بالصفقه ليتم التوقيع مع اللاعب بشكل رسمى.

ويُعد يحيى عطية الله أحد مطالب مارسيل كولر لتدعيم الجبهة اليسرى، بعد إصابة على معلول وإجراء جراحة فى وتر أكيلس، منذ مايو الماضى وسيستمر فى العلاج والتأهيل منها حتى نوفمبر المقبل، ونجح الأهلى فى إتمام التعاقد مع اللاعب.