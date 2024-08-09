بريمونتادا رائعة.. المصرى يتأهل لدور الثمانية بكأس مصر بعد الفوز على البنك الأهلى

تأهل فريق المصرى البورسعيدى إلى دور الثمانية لبطولة كأس مصر، عقب الفوز على البنك الاهلى بنتيجة 3-1، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

وأحرز أهداف اللقاء لفريق المصرى البورسعيدى ميدو جابر “هدفين”، فى الدقائق 84 والأخيرة من عمر الوقت البدل الضائع للقاء من علامة الجزاء وصلاح محسن في الدقيقة 86، فيما سجل هدف البنك الاهلى الوحيد كريم بامبو فى الدقيقة 23 من زمن الشوط الأول.

وشهدت أحداث المباراة، سيطرة من قبل لاعبى فريق المصرى البورسعيدى على مجريات اللقاء كاملا، وكان أحمد الغندور حكم اللقاء توجه إلى تقنية الفار أكثر من مره لمراجعة بعض الحالات التحكيمية قبل اتخاذ القرار.