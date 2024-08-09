الأهلى يجهز مكافأة التتويج بالدورى لـ”ديانج وموديست وكريستو”

يستعد الجهاز الإدارى بالنادى الأهلى لتجهيز قائمة بنسب مشاركة لاعبى الفريق فى بطولة الدورى، الثلاثى المالى أليو ديانج والفرنسى أنتونى موديست والتونسى محمد الضاوى كريستو، تمهيداً لتسليمهم مكافأة التتويج بالدورى المصرى.

وحافظ الفريق الأحمر بقيادة مدربه السويسرى مارسيل كولر، على لقب الدورى المصرى، للموسم الثانى على التوالى، كما حقق 20 فوزا متتاليا.

ورحل ديانج وموديست وكريستو عن الأهلى فى الأيام الأخيرة، حيث أُعير أليو ديانج للخلود السعودى، وانتهى تعاقد موديست مع المارد الأحمر، فيما تمت إعارة كريستو للصفاقسى التونسى.

ويواجه الأهلى نظيره زد إف سى فى التاسعة مساء “الأحد”، على استاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الخامس والعشرين لمسابقة الدورى المصرى.

وتعد هذه المرة السادسة للأهلى التي يحسم فيها اللقب قبل انتهاء المسابقة بـ 3جولات، حيث كانت هناك 5 مرات سابقة في مواسم: 1985-1986، 1997-1998، 1998-1999، 2006-2007، 2009-2010.

وحقق الأهلي خلال هذا الموسم 20 انتصارا متتاليًا، محطما أطول سلسلة انتصارات للبرتغالى مانويل جوزيه مدرب الفريق السابق (17 انتصارا) موسم 2004-2005.