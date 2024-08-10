” المرحلة الاولى الاثنين المقبل” .. مكتب التنسيق للقبول بالجامعات يعلن ارشادات تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن أعمال تنسيق المرحلة الاولى للقبول بالجامعات لطلاب الثانوية العامة تنطلق بفتح موقع التنسيق الإلكترونى لتسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لهؤلاء الطلاب اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل الموافق 12/8/2024 وحتى يوم الجمعه الموافق 8/16//2024.

فيما أوضح مكتب التنسيق للقبول بالجامعات، بعض الارشادات الخاصة بالتسجيل ، مشددة أنه على طلاب الثانوية العامة عند تسجيل الرغبات بموقع التنسيق الإلكترونى أن يتم ترتيب الرغبات إما بقطاعات التخصص المسموح به لشعبة الطالب أو بالجامعات، وفقًا لرغبة الطالب فى الالتحاق بالكلية أو المعهد الذى يريد الالتحاق به، وكذلك طبقًا لقوائم التوزيع الجغرافي المتدرج، والتي يتم اتباعها لتقليل ظاهرة اغتراب الطلاب.

وقرر مكتب التنسيق أن يكون الحد الأدنى للمرحلة الأولى شعبة علمى علوم 371 درجة فى أكثر بنسبة 90.48% بإجمالى عدد طلاب 23850 ألف طالبا، وأن يكون الحد الأدنى للشعبة الهندسية 357 درجة فأكثر بنسبة 87.07% بإجمالى عدد طلاب 15355، كما سجل الحد الأدنى للشعبة الأدبية 280 درجة فأكثر بنسبة 68.29% بإجمالى عدد طلاب 73995 وبذلك يكون إجمالى عدد طلاب المرحلة 113200 من جميع الشعب.

وأوضح مكتب التنسيق ، أنه يجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول، قبل الاختيار في النطاق الجغرافي التالي له، ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر، بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.